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Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)

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Сінді Кроуфорд посіла п'яте місце в списку 100 найсексуальніших зірок XX століття - фото 1
Сінді Кроуфорд посіла п'яте місце в списку 100 найсексуальніших зірок XX століття / NoNaMe

Сінді Кроуфорд полонить своєю красою вже не одне десятиліття. За 30 років з моменту початку її успішної кар'єри, зірка практично не змінилася. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 53 роки.

В біографії Сінді Кроуфорд їй вдалося неможливе: провінційна дівчина стала зіркою світових подіумів, організувала кілька успішних бізнес-проектів, народила коханому чоловікові двох дітей і при цьому зберегла фігуру і молодість.

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Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319921
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319922
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319920

Сінді була відмінницею і з легкістю вступила на хімічний факультет кращого в Іллінойсі університету, та ще й отримувала державну стипендію. Але цих грошей виявилося мало, щоб оплатити ліки, коли її батько серйозно захворів. Кроуфорд прийняла рішення: пожертвувати своєю кар'єрою вченого, щоб врятувати батька. Вона пішла працювати на ферму.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319924
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319925
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319923

Разом з іншими працівниками Сінді збирала на полі кукурудзу, коли початківець фотожурналіст місцевої газети приїхав робити репортаж про збір врожаю. Фото довгоногої, кароокої, усміхненої Кроуфорд з'явилося в тижневику. Цей знімок помітив відомий фотограф і запросив дівчину на професійну фотосесію. Порадившись з батьками, Сінді погодилася: вона нічого не втрачала, а хороші фото в домашньому альбомі не завадять.

Найбільший скандал в моїй кар'єрі трапився через родимку. Тоді я побачила обкладинку відомого журналу зі своєю фотографією, але без ... родимки. Вони її прибрали. Я була в шоці і не дозволяла нікому надалі так робити

Ця випадкова фотосесія стала початком її кар'єри. Вона переїжджає в Чикаго, бере участь в конкурсі Погляд року модельного агентства Elite Model Management і посідає друге місце. Починається час наполегливої ​​роботи: заняття на подіумі, репетиції, навчання правильному макіяжу і харчуванню. Цей період став суворим випробуванням на міцність. Поруч не було рідних, які могли б допомогти і підтримати.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319931
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319929
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319928

І от нарешті перші контракти. У 80-90-ті роки Сінді Кроуфорд стає однією з найбільш затребуваних супермоделей. Її із задоволенням запрошують на покази, роблять обличчям компанії, друкують на обкладинках журналів. З 1989 по 2000 рік зірка була обличчям будинку Revlon. З 1989 по 1995 рік Сінді вела програму Будинок стилю на каналі MTV. А з 1991 по 1995 Сінді Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром.

Сінді Кроуфорд стала першою супермоделлю, яка позувала оголеною для журналу Playboy, її фотографії робив Герб Рітц.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319943
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319942
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319940
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319941
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319932
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319933
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319934
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319935

Знаменитий Swimsuit Calendar Сінді з фотографіями Марко Главіано став міжнародним бестселером. Також вона з'являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, включаючи такі журнали, як Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan і Allure. Була обличчям Gianne Versace, Escada та інших багатьох модних будинків. Посіла п'яте місце в списку 100 найсексуальніших зірок XX століття за версією журналу Playboy.

Я люблю порядок і завжди намагаюся організувати свій простір. Коли речей навколо стає багато або вони лежать в хаосі, у мене починається стрес

Крім кар'єри моделі, Сінді Кроуфорд активно займається благодійністю. Зірка перераховує гроші, виручені від календарів зі своїм зображенням, на користь дітей, хворих на лейкемію. Також супермодель допомагає кинутим і нужденним дітям через свій фонд Little Star Foundation.

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319938
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319939

Разом з Ренді Гербером модель виростила і виховала двох прекрасних дітей: Кайю і Преслі, які стали чудовою заміною матері на подіумі. 19-річний хлопець і 17-річна дівчина підкорюють моделинг і вже не раз з'являлися на подіумі, демонструючи свою спадкову унікальність.

Я намагаюся жити за принципом "тут і зараз". Якщо я з дітьми, то не хочу писати повідомлення з робочих питань. Якщо я веду переговори, то не хочу думати і шкодувати, що не пішла з сім'єю в розважальний центр

Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+) - фото 319936

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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