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Мішель Обама придумала, як закликати людей на вибори: до чого тут помада?

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Мішель Обама закликає голосувати за допомогою помади - фото 1
Мішель Обама закликає голосувати за допомогою помади / gettyimages

Колишня перша леді США Мішель Обама придумала красивий спосіб політичної агітації. Вона зробила колаборацію з The Lip Bar. Спільно вони випустять лімітовану помаду у відтінку Bawse Voter за $ 15.

Весь прибуток від продажу помади стриманого червоного відтінку буде скерований у благодійний фонд When We All Vote. Завдання організації – мотивувати громадян брати активну участь в процесі голосування і реєструватися на вибори.

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Нагадаємо, що червоні губи – це свого роду важливий феміністський протест у середовищі американських жінок-політиків. Красивий жест волі та необхідність бути собою і бути жінкою всередині досить консервативної політичної системи.

The Lip Bar – веганський бренд макіяжу, що набирає більшу популярність за межами США. Його засновниця, афроамериканка Мелісса Батлера, починала свій бізнес на власній кухні. І по факту, зуміла здійснити велику американську мрію – створити успішний бізнес і стати важливою частиною американського громадянського руху.

Тепер Мелісса робить важливий проєкт з Мішель Обамою і продає косметику по всьому світу. Помада у відтінку Bawse Voter вийде обмеженим тиражем всього у 500 екземплярів.

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Джерело: Buro247
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