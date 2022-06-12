Трійця 2022: що можна і не можна робити на Зелені свята

На сьомий тиждень після Великодня православні християни відзначають Трійцю. Ще це свято називають днем зішестя Святого Духа. Дізнайтеся, що можна робити й чого не варто робити у це велике релігійне свято.

У 2022 році дата святкування Дня Святої Трійці припадає на неділю, 12 червня. Тому розповідаємо про традиції та заборони на Зелені свята.

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Що можна робити на Трійцю

Напередодні Трійці, у батьківську суботу, заведено відвідувати кладовища і поминати покійних.

На саме свято треба відвідати с лужбу в храмі. Буде Божественна літургія та Велика вечірня .

Також на Трійцю заведено прикрашати храми зеленню. Підлогу встилають травою, ікони прикрашають квітами та молодими гілками дерев. До речі, береза символізує силу Святого Духа, тому її вважають головним атрибутом свята. Березові гілки використовують для прикрашення.

На це свято заведено накривати великий с тіл з наїдками , запрошувати родичів та друзів .

Якщо сватання і знайомство з батьками відбудуться на Трійцю, то шлюб буде міцним і щасливим.

На трійцю, зазвичай, святять зелень і прикрашають нею свої домівки.

Ще на Трійцю сушать віники для лазні – вони матимуть цілющу силу.

Що не можна робити на свято Трійці

За традицією, на Трійцю не призначають дати весілля. Вважається, що це принесе лише біди новій сім'ї.

В сам День Святої Трійці не можна прибирати, шити, прати, тобто робити будь-які домашні справи. Поратися на городі теж не можна. Подейкують, що ті, хто не відпочиває на таке велике релігійне свято, накличе на дім біду цим непослухом.

На наступний день після Трійці теж забороняється працювати на землі, проте можна шукати в ній скарб. За повір'ям земля в цей день обов'язково подарує хорошій людині щось цінне.

Забороняється ходити в ліс чи на полу, адже здавна вірили, що на Трійцю прокидаються мавки та русалки. А вони можуть вам нашкодити. Також не водіть в ліс худобу.

Купатися на Трійцю теж не можна. Причина та сама – русалки затягнуть на дно.

На Трійцю не думайте про погане, не заздріть і не злиться на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться.

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