5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися

Здається, настав час завантажувати TikTok. Сьогодні розповідаємо тобі про п'ятьох модних блогерів, які показують чоловікам, як класно одягатися.

Ми живемо в епоху впливу соціальних мереж, тому закривати очі й удавати, що їх не існує не так вже й просто. За час самоізоляції ще популярнішим став TikTok: знаменитості та блогери із задоволенням викладали в цю поки незвичну для багатьох соціальну мережу відео своїх танців або домашніх образів.

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Проте TikTok уже давно перестав бути просто додатком з дивними танцями під треки, які заїдають в голові. Тепер TikTok – ще й зручний гід по стилю, де можна знайти героїв стрітстайла, ідеї образів, поради, як поєднувати різні тканини, текстури і орнаменти.

5 модних тіктокерів, які вчать стильно одягатися

Wisdom Kaye

Акаунт в TikTok: @wisdm8

TYLER

Акаунт в TikTok: @tyluhwyluh

Sean Barrow

Акаунт в TikTok: @seanabarrow

Daniel Simmons

Акаунт в TikTok: @imdanielsimmons

Emson

Акаунт в TikTok: @emsonmallari

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