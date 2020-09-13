На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
- 12
Здається, настав час завантажувати TikTok. Сьогодні розповідаємо тобі про п'ятьох модних блогерів, які показують чоловікам, як класно одягатися.
Ми живемо в епоху впливу соціальних мереж, тому закривати очі й удавати, що їх не існує не так вже й просто. За час самоізоляції ще популярнішим став TikTok: знаменитості та блогери із задоволенням викладали в цю поки незвичну для багатьох соціальну мережу відео своїх танців або домашніх образів.
І ще: З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
Проте TikTok уже давно перестав бути просто додатком з дивними танцями під треки, які заїдають в голові. Тепер TikTok – ще й зручний гід по стилю, де можна знайти героїв стрітстайла, ідеї образів, поради, як поєднувати різні тканини, текстури і орнаменти.
5 модних тіктокерів, які вчать стильно одягатися
Wisdom Kaye
Акаунт в TikTok: @wisdm8
TYLER
Акаунт в TikTok: @tyluhwyluh
Sean Barrow
Акаунт в TikTok: @seanabarrow
Daniel Simmons
Акаунт в TikTok: @imdanielsimmons
Emson
Акаунт в TikTok: @emsonmallari
Читайте також: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
12:52З'явився сайт, на якому можна послухати, як звучать ліси по всьому світу
-
12:24Промах століття: бельгійський футболіст не зміг забити гол у порожні ворота (епічне відео)
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
11:25У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:52Дослідники з'ясували, як пов'язані фігура чоловіка та його батьківські якості
-
10:20Louis Vuitton випустив щити для обличчя із захистом від COVID-19 і сонця: фото
-
09:49Науковці заявили, що вживання марихуани знижує рівень IQ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
08:18Найкращі нові автомобілі 2020 року: думка покупців
- 12 вересня
-
21:51Популярна співачка Холзі захопила фігурою в бікіні (фото)
-
21:1513 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
20:19Блогерка влаштувала відверті танці посеред магазину: відео
-
19:50Не сукня, а секс: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
18:45МастерШеф 10 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу
-
18:16Гороскоп на 13 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Блогерка показала, як всього одним словом можна налякати чоловіка (відео)
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:51Чотири прості способи зменшити апетит
-
16:17Подивіться на пікап Ram 4500 з п'ятиметровою вантажною платформою
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
-
12:15День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня
-
08:12Науковці розповіли, чого не варто робити відразу після пробудження
- 11 вересня
-
21:108 простих способів мотивувати себе щодня
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
16:175 антиутопій, які варто прочитати цієї осені
-
14:15Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото
-
11:21Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня
-
07:1210 простих порад, які допомагають не переїдати
- 10 вересня
-
21:53Чому у тривалих стосунках погіршується якість сексу: поширені причини
-
18:34В Україні зміняться карантинні зони з 14 вересня: оновлена карта і список
-
14:51ТОП-8 найкращих моментів зі стрічок Гая Річі
-
13:37Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе
-
11:49Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня
-
07:53Названо найпопулярніший додаток у світі