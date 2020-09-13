Майстер зробив тату на відстані за допомогою 5G-робота: круте відео

Якщо раніше для створення тату потрібно було навідуватися до салону, то зараз нанести бажаний малюнок на тіло можна і на відстані. Це довів тату-майстер, який виконав усю процедуру за допомогою 5G-робота. Дивіться, що з того вийшло.

Мобільні мережі п'ятого покоління відкривають людству нові можливості. Передбачається, що завдяки швидкісному з'єднанню з мінімальною затримкою хірург зможе провести операцію пацієнтові, що перебуває на іншому кінці планети. Здається, незабаром це стане реальністю, адже в Нідерландах вже провели віддалену процедуру з нанесення татуювання за допомогою робота і 5G.

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Організатором незвичайного експерименту став мобільний оператор T-Mobile. Добровольцем погодилася бути відома нідерландська актриса Стейн Франсен. Їй зробила татуювання роботизована рука, рухами якої віддалено керував тату-майстер, який перебував в абсолютно іншому місці. Він робив татуювання штучної руки, а робот повторював всі його дії вже на руці дівчини.

"По-перше, нам потрібно було зрозуміти, як відстежувати рухи тату-майстра і визначати, коли він контактує з поверхнею "тренувальної" руки, щоб передавати ці дані по 5G. По-друге, нам потрібно було розробити роботизовану платформу, яка могла отримувати ці дані у режимі реального часу й керувати рухами робота відносно людської руки", – розповів Ноель Дрю, творець робота-татуювальника.

У результаті робот з точністю повторив татуювання, зроблене майстром на манекені. Малюнок вибрали нескладний, але результат більш ніж задовольнив і організаторів, і саму актрису. Не виключено, що незабаром таким же чином будуть проводитися і хірургічні операції.

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