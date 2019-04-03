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Міс фізмат: студентки КПІ шокували мережу еротичними БДСМ-фото (18+)

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Учасниця "Міс фізмат КПІ" - фото 1
Учасниця "Міс фізмат КПІ"

У мережі обговорюють "голі" фото студенток Київського політехнічного інституту (КПІ), які вирішили спростувати стереотип про скромних "заучок" та влаштували еротичну зйомку для учасниць конкурсу "Міс фізмат".

Фізико-математичний факультет КПІ вважається одним із найсуворіших, тож усіх його студентів прийнято вважати "ботанами", скаржаться у студраді. Відтак, представники фізмату вирішили показати, що розумні дівчата можуть бути водночас красивими. Водночас багатьом користувачам мережі здається, що вони перетнули межу між красою та вульгарністю.

Проморолик конкурсу (18+):

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В Instagram-акаунті студентської ради з'явилися еротичні фото учасниць конкурсу "Міс фізмат КПІ 2019", на яких студентки першого й другого курсу позують у спідній білизні, демонструючи елементи БДСМ і навіть порно.

Деякі користувачі позитивно поставилися до експерименту, зазначаючи, що це той рідкісний випадок, "коли Бог нагородив і головою, і попою", "ну десь так собі жінок-математиків й уявляєш". Але дехто не зрозумів головного месиджу дівчат та порадив їм змінити освіту на знімання в порно.

Відзначимо, що сам інститут не займається організацією конкурсу, а студентки наголошують, що добровільно погодилися на фотосесію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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