Міс фізмат: студентки КПІ шокували мережу еротичними БДСМ-фото (18+)

У мережі обговорюють "голі" фото студенток Київського політехнічного інституту (КПІ), які вирішили спростувати стереотип про скромних "заучок" та влаштували еротичну зйомку для учасниць конкурсу "Міс фізмат".

Фізико-математичний факультет КПІ вважається одним із найсуворіших, тож усіх його студентів прийнято вважати "ботанами", скаржаться у студраді. Відтак, представники фізмату вирішили показати, що розумні дівчата можуть бути водночас красивими. Водночас багатьом користувачам мережі здається, що вони перетнули межу між красою та вульгарністю.

Проморолик конкурсу (18+):

Це цікаво: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)

В Instagram-акаунті студентської ради з'явилися еротичні фото учасниць конкурсу "Міс фізмат КПІ 2019", на яких студентки першого й другого курсу позують у спідній білизні, демонструючи елементи БДСМ і навіть порно.

Деякі користувачі позитивно поставилися до експерименту, зазначаючи, що це той рідкісний випадок, "коли Бог нагородив і головою, і попою", "ну десь так собі жінок-математиків й уявляєш". Але дехто не зрозумів головного месиджу дівчат та порадив їм змінити освіту на знімання в порно.

Відзначимо, що сам інститут не займається організацією конкурсу, а студентки наголошують, що добровільно погодилися на фотосесію.

Читайте також: Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)