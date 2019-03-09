Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)

Порнозірки на знімальному майданчику абсолютно інші люди, ніж у повсякденному житті. Дивіться, як вони виглядають вдома, поза роботою.

Професійні порноактриси, зазвичай, дівчата з гарною фігурою і дуже привабливими рисами обличчя. У кадрі вони виглядають дуже збудливо і це зрозуміло, адже це їхня робота, саме цього домагається знімальна група. А поза майданчиком ви їх не впізнаєте, адже вони змивають грим та вдягають джинси або спортивний одяг.

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Ми підготували підбірку фото, на яких видно, як ці дівчата виглядають не тільки на знімальному майданчику, а й за межами роботи.

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