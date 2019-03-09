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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)

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Порноактриси поза роботою - фото 1
Порноактриси поза роботою

Порнозірки на знімальному майданчику абсолютно інші люди, ніж у повсякденному житті. Дивіться, як вони виглядають вдома, поза роботою.

Професійні порноактриси, зазвичай, дівчата з гарною фігурою і дуже привабливими рисами обличчя. У кадрі вони виглядають дуже збудливо і це зрозуміло, адже це їхня робота, саме цього домагається знімальна група. А поза майданчиком ви їх не впізнаєте, адже вони змивають грим та вдягають джинси або спортивний одяг.

До теми: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)

Ми підготували підбірку фото, на яких видно, як ці дівчата виглядають не тільки на знімальному майданчику, а й за межами роботи.

Jenna Haze - фото 312843

Dani Daniels - фото 312844

Natalie Lust - фото 312845

Adriana Chechik - фото 312846

Stella Cox - фото 312847

Mia Malkova - фото 312848

Tori Black - фото 312849

Lisa Ann - фото 312850

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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