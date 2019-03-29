Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)

Кілька вищих освіт кар’єрі в індустрії порно не перешкода. Це підтверджують відомі актриси фільмів для дорослих. Дізнайтеся, чим відрізнилися ці розумниці.

Актриси дорослого кіно можуть бути ким завгодно за освітою або можуть не мати жодної освіти. Серед героїнь цієї підбірки є й доктор наук, й програмістка, й жінки з немаленьким списком закінчених ВНЗ. Й до того вони всі відомі порноакторки.

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Ангеліна Дорошенкова або Еллі Брільсен

Ангеліна – колишня студентка МДІМВ, Московського державного інституту міжнародних відносин. Дівчина завжди була відмінницею і легко вступила на бюджет, проте довго не провчилася. Ангеліна кинула навчання і стала порноактрисою. На цей крок її підштовхнули не матеріальні труднощі, а звичайна цікавість.

Зараз дівчина знімається в Європі й заробляє близько 5 тисяч євро на місяць, але гроші для неї не головне. Батьки знають про її захоплення й не мають нічого проти. За словами друзів Ангеліни, дівчина просто любить секс, а порно вважає мистецтвом.

Наталія або Deep Bunny Hole

Наташа – програмістка з Петербурга. Їй 23 роки й вона захоплюється відеоіграми, читає книги, створює електронну музику й працює програмістом. А також знімає домашнє порно для Pornhub зі своїм бойфрендом. Популярним її акаунт Deep Bunny Hole став, коли один з користувачів дочитав її анкету й виявилося, що вона програміст. Втім, "кар'єрний ріст" в індустрії порно для неї не такий цікавий, як самовираження. За словами Наташі, вона просто дуже любить секс і вже давно знімає домашні ролики разом зі своїм коханим. Ідея викласти пару сюжетів в мережу була експериментальною.

Алікс Лінкс

Алікс – володарка MBA у сфері інтернет-маркетингу. Дівчина закінчила у Нью-Йорку університет за фахом "зв'язки з громадськістю" та отримала ступінь MBA у сфері інтернет-маркетингу. Вона була налаштована на серйозну кар'єру, але залишилася без роботи. Тоді Алікс згадала мрії своєї юності, коли вона із захопленням розглядала моделей Playboy і мріяла стати такою ж сексуальною. Але Алікс думала, що мало хто зрозуміє її бажання стати еротичною моделлю, тому почала готуватися до коледжу. Після того Алікс змінила кілька компаній. Далі вона дізналася про сайти, які дозволяють вебкам-дівчатам викладати свої ролики й заробляти на них. Нова робота затягнула Алікс, а повертатися в офіс вже не було ніякого бажання.

Також Алікс зауважує, що її батько працює в будівельному бізнесі, а у мами докторський ступінь, так що вона на своєму прикладі розвінчує міф про те, що в порно йдуть не від хорошого життя.

Лорелей Лі

Лорелей – випускниця Університету Сан-Франциско. Вона вивчала англійську мову і літературу, а після курсу журналістики в Нью-Йоркському університеті почала писати дослідження на тему секс-індустрії та порнобізнесу, який вона знає зсередини.

Анні Спрінкл

Анні Спрінкл – доктор наук. Вона вже не практикує зйомки, але у 80-х вона була відомою, як перша актриса порно, яка захистила дисертацію. Її тема – людська сексуальність. Також Анні вивчала історію кіно і театру. Зараз ветеран порнобізнесу читає лекції на тему культури секс-індустрії.

Джоанна Енджел

Джоанна – бакалавр мистецтв в області англійської літератури. Вона почала свою кар’єру з роботи в стриптизі, а зараз у фільмографії актриси вже понад 30 робіт. До речі, вона знімається не тільки у секс-роликах, а й у фільмах в жанрі треш-хоррор. Цікаво, що Джоанна до сих пір дотримується суворих юдейських ритуалів, адже дівчина була вихована в релігійній юдейській родині.

Азія Каррера

Азія – піаністка-вундеркінд, яка отримала грант на вивчення економіки та японської мови. У 13 років Азія грала Баха на концерті в Карнегі-хол. Після закінчення школи Азія вже працювала у стриптизі, адже як пішла з дому й почала самостійне життя. Згодом Азія стала найвисокооплачуванішою екзотичною танцівницею в штаті Нью-Джерсі. Вчений ступінь Каррера не отримала, проте самостійно вивчила веб-дизайн та створила свій сайт. Зараз Азія майже не знімається. Вона працює над сайтом та виховує 2 дітей.

Шілаф, Shy Love

Шілаф – спеціаліст в області фінансового обліку. Шай Лав закінчила школу екстерном в 16 років. Для США це рано. Далі отримала серйозну освіту й у 25 років вирішила спробувати себе у кіно для дорослих. Також Шілаф успішно користується знаннями, які отримала в університеті – вона організовує фінансові семінари та індивідуальні консультації, пише книги про фінанси. А ще має чоловіка і двох дітей.

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