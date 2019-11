MARUV перетворилась у латексного демона у кліпі To Be Mine (відео)

Популярна співачка MARUV випустила кліп на ліричний трек To Be Mine, який стрімко підкорює мережу. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Відома українська зірка MARUV не припиняє тішити шанувальників гарячими хітами. Нещодавно вона презентувала кліп на пісню To Be Mine з майбутнього міні-альбому співачки "Hellcat Story", який вийде вже 29 листопада.

І ще: Sonya Kay – Ходимо: дивіться новий кліп, який повертає у літо

Свіже відео відрізняється доволі ліричними мотивами, але не обійшлось без латексу та розкішних жінок, а сама обрала червоний обтислий костюм, перевтілившись у латексного палаючого демона. Принаймні, так вже встигли назвати MARUV коментатори. А сам ролик зібрав майже пів мільйона переглядів та поступово підкорює українські тренди в Youtube.

MARUV – To Be Mine, дивитись кліп онлайн:

Текст пісні MARUV - To Be Mine:

To be mine

Don't you know, don't you mind?

To be mine

Don't you know?

Far from the sun

Light one by one

Stars in the sky

Burning alive

If you want, if you try

You can wish to be mine

Don't you know, don't you mind

You can wish to be mine

Don't you know, don't you mind

Las estrellas iluminan en el cielo

Pero no las sigas, sigue mi voz

Am I so deep in your eyes?

Don't you know? What a surprise!

Am I so deep in your eyes?

Don't you know? What a surprise!

Don't you know, don't you mind

Stars in the sky

Burning alive

Far from the sun

Light one by one

If you want, if you try

You can wish to be mine

Don't you know, don't you mind

You can wish to be mine

To be mine

Don't you know, don't you mind

To be mine

Don't you know

Am I so deep in your eyes

Don't you know? What a surprise

Am I so deep in your eyes

Don't you know? What a surprise

Читайте також: Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги