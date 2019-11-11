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MARUV перетворилась у латексного демона у кліпі To Be Mine (відео)
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Популярна співачка MARUV випустила кліп на ліричний трек To Be Mine, який стрімко підкорює мережу. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Відома українська зірка MARUV не припиняє тішити шанувальників гарячими хітами. Нещодавно вона презентувала кліп на пісню To Be Mine з майбутнього міні-альбому співачки "Hellcat Story", який вийде вже 29 листопада.
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Свіже відео відрізняється доволі ліричними мотивами, але не обійшлось без латексу та розкішних жінок, а сама обрала червоний обтислий костюм, перевтілившись у латексного палаючого демона. Принаймні, так вже встигли назвати MARUV коментатори. А сам ролик зібрав майже пів мільйона переглядів та поступово підкорює українські тренди в Youtube.
MARUV – To Be Mine, дивитись кліп онлайн:
Текст пісні MARUV - To Be Mine:
To be mine
Don't you know, don't you mind?
To be mine
Don't you know?
Far from the sun
Light one by one
Stars in the sky
Burning alive
If you want, if you try
You can wish to be mine
Don't you know, don't you mind
You can wish to be mine
Don't you know, don't you mind
Las estrellas iluminan en el cielo
Pero no las sigas, sigue mi voz
Am I so deep in your eyes?
Don't you know? What a surprise!
Am I so deep in your eyes?
Don't you know? What a surprise!
Don't you know, don't you mind
Stars in the sky
Burning alive
Far from the sun
Light one by one
If you want, if you try
You can wish to be mine
Don't you know, don't you mind
You can wish to be mine
To be mine
Don't you know, don't you mind
To be mine
Don't you know
Am I so deep in your eyes
Don't you know? What a surprise
Am I so deep in your eyes
Don't you know? What a surprise
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