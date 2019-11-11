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Sonya Kay – Ходимо: дивіться новий кліп, який повертає у літо
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Молода українська співачка Sonya Kay випустила яскравий кліп на пісню "Ходимо", який вже встиг сподобатись прихильникам. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
28-річна українська зірка Sonya Kay потішила фанатів сонячним відео на пісню "Ходимо", який переносить у теплу пору року. Яскравий кліп знімали у Києві, перетворивши весь процес у справжнісінький Форсаж. Незвичайний транспорт і така ж не звичайна Sonya Kay – не дивно, що коментатори вже засипали нову роботу компліментами.
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Відзначимо, що автором слів та музики нового хіта став Артем Пивоваров, а над аранжуванням попрацював електронний дует Ost & Meyer (Вадим Поротков & Микита Богданов)
Sonya Kay – Ходимо: дивитись кліп онлайн:
Текст пісні Sonya Kay – Ходимо:
Куплет 1:
Ходи, ходи, колом дружнiм
Завжди поруч, близькi люди
Ходи, ходи зорi яснi
Кожну нiч з тобою в танцi ми
Ходимо i ходимо, ми ходим по водi
В святковi днi, щасливi днi
Ходимо i ходимо, ми ходим по водi
В зорянi днi
Приспів:
Твоя твоя течiя мене несе
Шукай мене, кохай мене
Твоя твоя течiя мене несе
В майбутне, в майбутне
А а я, а а я, де я сама
А а я, а а я, я сама лiтала
Куплет 2:
Я лiтала свiтом дивним
Я шукала очi рiднi
Ой поглянь на мене милий
Ой ходи до мене милий ти
Ходимо i ходимо, ми ходим по водi
В святковi днi, щасливi днi
Ходимо i ходимо, ми ходим по водi
В зорянi днi
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