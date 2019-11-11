Sonya Kay – Ходимо: дивіться новий кліп, який повертає у літо

Молода українська співачка Sonya Kay випустила яскравий кліп на пісню "Ходимо", який вже встиг сподобатись прихильникам. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

28-річна українська зірка Sonya Kay потішила фанатів сонячним відео на пісню "Ходимо", який переносить у теплу пору року. Яскравий кліп знімали у Києві, перетворивши весь процес у справжнісінький Форсаж. Незвичайний транспорт і така ж не звичайна Sonya Kay – не дивно, що коментатори вже засипали нову роботу компліментами.

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Відзначимо, що автором слів та музики нового хіта став Артем Пивоваров, а над аранжуванням попрацював електронний дует Ost & Meyer (Вадим Поротков & Микита Богданов)

Sonya Kay – Ходимо: дивитись кліп онлайн:

Текст пісні Sonya Kay – Ходимо:

Куплет 1:

Ходи, ходи, колом дружнiм

Завжди поруч, близькi люди

Ходи, ходи зорi яснi

Кожну нiч з тобою в танцi ми

Ходимо i ходимо, ми ходим по водi

В святковi днi, щасливi днi

Ходимо i ходимо, ми ходим по водi

В зорянi днi

Приспів:

Твоя твоя течiя мене несе

Шукай мене, кохай мене

Твоя твоя течiя мене несе

В майбутне, в майбутне

А а я, а а я, де я сама

А а я, а а я, я сама лiтала

Куплет 2:

Я лiтала свiтом дивним

Я шукала очi рiднi

Ой поглянь на мене милий

Ой ходи до мене милий ти

Ходимо i ходимо, ми ходим по водi

В святковi днi, щасливi днi

Ходимо i ходимо, ми ходим по водi

В зорянi днi

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