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Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
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Нова українська музика рулить! Жовтень 2019 став багатим на круті прем'єри, які варті уваги. Потужний альбом O.Torvald, приголомшливий кліп KHAYAT та проникливий дует Джамали і Jah Khalib – слухайте сучасні українські пісні!
У плейлист хітів жовтня ввійшли новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте нові українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!
Це цікаво: Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
Нова українська музика 2019 (жовтень)
Jah Khalib & Jamala – Кохаю
Несподівана колаборація! Казахський репер та саундпродюсер Jah Khalib записав дуетну композицію із українською зіркою Джамалою. Артисти представили спільну пісню "Кохаю" українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь:
Антитіла – Буде син
Антитіла потішили шанувальників затишним кліпом "Буде син", в основі якого лежать справжні історії родин Тополі та Шнейдерісів. Саме останні дозволили перетворити виноробне господарство і виноградники у чудові локації для зйомок. Батько Євген Шнейдеріс зробив з хобі справу життя та залучив до неї всю родину. А от Тарас Тополя з дружиною Alyosha та синами зіграли у відео самих себе, доповнивши картинку архівними сімейними записами з важливих моментів життя.
O.Torvald – альбом Diller Kaifu
Гурт O.Torvald на чолі з Євгеном Галичем випустив свій сьомий і, мабуть, найкращий альбом, який отримав назву Diller Kaifu. Платівка складається з двох частин та 16 треків. Тут є і потужний рок-н-рол, і лірика.
"Перша частина альбому Diller Kaifu – крик. Заклик битися. Залишатися вірним собі. Музика нервова, на межі дозволеного, повернення до витоків рок-н-ролу. Друга частина – глубокий вдих і видих. Вона більш легка, суміш драйву та кайфу. Насолода музикою та життям, яким воно є", – розповідають музиканти.
MOZGI – СВ 2
Гурт MOZGI представив запальний трек "СВ 2", який став саундтреком продовження комедії "Скажене весілля". У новій відеороботі Потап і Ко влаштували музичний екшн із характерними для українського весілля елементами: тут є хліб і сіль, пишна гостина, шалені танці, традиційні бійки та, головне, незабутні емоції.
Jerry Heil – Я_ЯНА
Справжня зірка мережі Jerry Heil (Яна Шимаєва) випустила свій дебютний альбом Я – Яна. До платівки увійшли 8 композицій, зокрема вже улюблені мільйонами хіти "Охрана, отмєна" та "Вільна каса". Хочете ви того чи ні, але ви точно знаєте їх слова, тож співайте разом із Яною:
ТНМК – Великі Вуйки
Гурт потішив шанувальників запальною новинкою "Великі Вуйки", яка є саундтреком до однойменного серіалу "Великі Вуйки" – спін-оффу "Останнього москаля". До слова, Фагот та Фоззі не лише створили головну музичну тему для стрічки, а й отримали у ній невеликі ролі.
Оля Цибульська – Янголи Плачуть
У новому кліпі співачки Олі Цибульської є все: перше оголення зірки, гарячий екс-"Холостяк" Нікіта Добринін та при цьому важливий соціальний меседж. Адже пісня "Янголи плачуть" розкриває поширену проблему сучасного суспільства – залежність від гаджетів.
ТИМПАЧЕ – Рожеві Окуляри
Молода українська рок-група ТИМПАЧЕ представила довгоочікуваний дебютний альбом "23". Цей гурт називають однією з найбільш перспективних команд нової хвилі, порівнюючи музикантів із молодими Океан Ельзи і ранніми Arctic Monkeys. Стежте за ними вже зараз, адже в них велике майбутнє!
Alina Pash — Bosorkanya
"Кажуть, що всі жінки – відьми. А ти знаєш як real ukrainian witches looks like?" – запитує у шанувальників Аліна Паш. У новому кліпі зірка співає про Bosorkanya: саме так в угорській міфології та на Закарпатті називають чаклунок, яких боїться та поважає все село. За сюжетом відео, звабливі відьми на чолі зі самою Аліною влаштовують шабаш із танцями, співами і готуванням чарівного зілля.
KHAYAT – OSOKA
Молодий і талановитий Андрій KHAYAT випустив таємничий кліп на пісню OSOKA, у якому є фольклор, метафори і ... зрада. За сюжетом відео, дівчина перетворюється на осоку, яку й вважають символом зради. Яскраві образи, незвичайні костюми та відверті сцени – усе на найвищому рівні.
Kalush – Не маринуй
Відкриття місяця! Протеже шалено популярної реперки alyona alyona гурт KALUSH презентував свій перший кліп "Не маринуй". Хоч і доволі складно розібрати текст пісні, однак її атмосфера та яскраве відео не викликають запитань. Очевидно, це майбутні зірки хіп-хопу!
Semmar – Аперкот
Група, яка не кричить про себе і знаходить власного слухача без галасу та гучних витівок. Semmar повернулись на сцену в оновленому складi та зi свiжим звучанням, адже долучили до запису матерiалу вiдомого саундпродюсера Артура Данієляна. Вiдтепер Semmar — це дует: Андрiй Шатров (вокал, гiтара та синти) i Артем Веремієнко (бас). Нове творiння музикантiв отримало назву "Аперкот".
KRUTЬ – Albino
Бандуристка, співачка та учасниця музичних телешоу Марина Круть презентувала новий міні-альбом Albino. Це – шість ніжних пісень, у яких артистка спробувала об'єднати старовинний інструмент та електроніку.
Нові пісні українських артистів іноземними мовами
Бумбокс – ДШ
Андрій Хливнюк і Ко випустили проникливий, але трохи депресивний кліп на пісню "ДШ" зі свого нового альбому "Таємний Код: Рубікон". Фінал відео вразить вас неочікуваним фіналом.
Тіна Кароль – Иди на жизнь
Українська поп-діва Тіна Кароль представила пісню "Иди на жизнь", яку зірка називає своїм життєствердним маніфестом. Прониклива новинка покликана вселити віру і надію в серця її шанувальників.
DANTES – Теперь тебе 30
Володимир Дантес повернувся в шоу-біз, випустивши несподівано іронічний і смішний кліп "Теперь тебе 30". Пісня є відсилкою до хіта "Мне уже 20", який чоловік Наді Дорофєєвої співав разом з Вадимом Олійником. До речі, новий трек Дантесу написала Jerry Heil.
Время и Стекло – ЛОХ
Популярна група Время и Стекло підірвала мережу новим відеохітом під красномовною назвою "ЛОХ", яка стала справжньою несподіванкою для прихильників Наді та Позитива. Зухвалий трек отримав не менш ефектний кліп, у якому, до речі, знявся Володимир Дантес.
NK – ELEFANTE
Співачка Настя Каменських представила спокусливий кліп на нову пісню ELEFANTE. У провокативному ролику зірка співає одразу трьома мовами, з'являється у відвертих образах та навіть приміряє роль блондинки.
Jinjer – альбом Macro
Головний важкий гурт України не розчарував новим альбом: агресивний метал у виконанні Тані Шмайлюк підкорив увесь світ.
А яка пісня сподобалась вам найбільше? Пишіть у коментарях!
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