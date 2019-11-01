Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги

Нова українська музика рулить! Жовтень 2019 став багатим на круті прем'єри, які варті уваги. Потужний альбом O.Torvald, приголомшливий кліп KHAYAT та проникливий дует Джамали і Jah Khalib – слухайте сучасні українські пісні!

У плейлист хітів жовтня ввійшли новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете композицію до душі. Слухайте нові українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ!

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Нова українська музика 2019 (жовтень)

Jah Khalib & Jamala – Кохаю

Несподівана колаборація! Казахський репер та саундпродюсер Jah Khalib записав дуетну композицію із українською зіркою Джамалою. Артисти представили спільну пісню "Кохаю" українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь:

Антитіла – Буде син

Антитіла потішили шанувальників затишним кліпом "Буде син", в основі якого лежать справжні історії родин Тополі та Шнейдерісів. Саме останні дозволили перетворити виноробне господарство і виноградники у чудові локації для зйомок. Батько Євген Шнейдеріс зробив з хобі справу життя та залучив до неї всю родину. А от Тарас Тополя з дружиною Alyosha та синами зіграли у відео самих себе, доповнивши картинку архівними сімейними записами з важливих моментів життя.

O.Torvald – альбом Diller Kaifu

Гурт O.Torvald на чолі з Євгеном Галичем випустив свій сьомий і, мабуть, найкращий альбом, який отримав назву Diller Kaifu. Платівка складається з двох частин та 16 треків. Тут є і потужний рок-н-рол, і лірика.

"Перша частина альбому Diller Kaifu – крик. Заклик битися. Залишатися вірним собі. Музика нервова, на межі дозволеного, повернення до витоків рок-н-ролу. Друга частина – глубокий вдих і видих. Вона більш легка, суміш драйву та кайфу. Насолода музикою та життям, яким воно є", – розповідають музиканти.

MOZGI – СВ 2

Гурт MOZGI представив запальний трек "СВ 2", який став саундтреком продовження комедії "Скажене весілля". У новій відеороботі Потап і Ко влаштували музичний екшн із характерними для українського весілля елементами: тут є хліб і сіль, пишна гостина, шалені танці, традиційні бійки та, головне, незабутні емоції.

Jerry Heil – Я_ЯНА

Справжня зірка мережі Jerry Heil (Яна Шимаєва) випустила свій дебютний альбом Я – Яна. До платівки увійшли 8 композицій, зокрема вже улюблені мільйонами хіти "Охрана, отмєна" та "Вільна каса". Хочете ви того чи ні, але ви точно знаєте їх слова, тож співайте разом із Яною:

ТНМК – Великі Вуйки

Гурт потішив шанувальників запальною новинкою "Великі Вуйки", яка є саундтреком до однойменного серіалу "Великі Вуйки" – спін-оффу "Останнього москаля". До слова, Фагот та Фоззі не лише створили головну музичну тему для стрічки, а й отримали у ній невеликі ролі.

Оля Цибульська – Янголи Плачуть

У новому кліпі співачки Олі Цибульської є все: перше оголення зірки, гарячий екс-"Холостяк" Нікіта Добринін та при цьому важливий соціальний меседж. Адже пісня "Янголи плачуть" розкриває поширену проблему сучасного суспільства – залежність від гаджетів.

ТИМПАЧЕ – Рожеві Окуляри

Молода українська рок-група ТИМПАЧЕ представила довгоочікуваний дебютний альбом "23". Цей гурт називають однією з найбільш перспективних команд нової хвилі, порівнюючи музикантів із молодими Океан Ельзи і ранніми Arctic Monkeys. Стежте за ними вже зараз, адже в них велике майбутнє!

Alina Pash — Bosorkanya

"Кажуть, що всі жінки – відьми. А ти знаєш як real ukrainian witches looks like?" – запитує у шанувальників Аліна Паш. У новому кліпі зірка співає про Bosorkanya: саме так в угорській міфології та на Закарпатті називають чаклунок, яких боїться та поважає все село. За сюжетом відео, звабливі відьми на чолі зі самою Аліною влаштовують шабаш із танцями, співами і готуванням чарівного зілля.

KHAYAT – OSOKA

Молодий і талановитий Андрій KHAYAT випустив таємничий кліп на пісню OSOKA, у якому є фольклор, метафори і ... зрада. За сюжетом відео, дівчина перетворюється на осоку, яку й вважають символом зради. Яскраві образи, незвичайні костюми та відверті сцени – усе на найвищому рівні.

Kalush – Не маринуй

Відкриття місяця! Протеже шалено популярної реперки alyona alyona гурт KALUSH презентував свій перший кліп "Не маринуй". Хоч і доволі складно розібрати текст пісні, однак її атмосфера та яскраве відео не викликають запитань. Очевидно, це майбутні зірки хіп-хопу!

Semmar – Аперкот

Група, яка не кричить про себе і знаходить власного слухача без галасу та гучних витівок. Semmar повернулись на сцену в оновленому складi та зi свiжим звучанням, адже долучили до запису матерiалу вiдомого саундпродюсера Артура Данієляна. Вiдтепер Semmar — це дует: Андрiй Шатров (вокал, гiтара та синти) i Артем Веремієнко (бас). Нове творiння музикантiв отримало назву "Аперкот".

KRUTЬ – Albino

Бандуристка, співачка та учасниця музичних телешоу Марина Круть презентувала новий міні-альбом Albino. Це – шість ніжних пісень, у яких артистка спробувала об'єднати старовинний інструмент та електроніку.

Нові пісні українських артистів іноземними мовами

Бумбокс – ДШ

Андрій Хливнюк і Ко випустили проникливий, але трохи депресивний кліп на пісню "ДШ" зі свого нового альбому "Таємний Код: Рубікон". Фінал відео вразить вас неочікуваним фіналом.

Тіна Кароль – Иди на жизнь

Українська поп-діва Тіна Кароль представила пісню "Иди на жизнь", яку зірка називає своїм життєствердним маніфестом. Прониклива новинка покликана вселити віру і надію в серця її шанувальників.

DANTES – Теперь тебе 30

Володимир Дантес повернувся в шоу-біз, випустивши несподівано іронічний і смішний кліп "Теперь тебе 30". Пісня є відсилкою до хіта "Мне уже 20", який чоловік Наді Дорофєєвої співав разом з Вадимом Олійником. До речі, новий трек Дантесу написала Jerry Heil.

Время и Стекло – ЛОХ

Популярна група Время и Стекло підірвала мережу новим відеохітом під красномовною назвою "ЛОХ", яка стала справжньою несподіванкою для прихильників Наді та Позитива. Зухвалий трек отримав не менш ефектний кліп, у якому, до речі, знявся Володимир Дантес.

NK – ELEFANTE

Співачка Настя Каменських представила спокусливий кліп на нову пісню ELEFANTE. У провокативному ролику зірка співає одразу трьома мовами, з'являється у відвертих образах та навіть приміряє роль блондинки.

Jinjer – альбом Macro

Головний важкий гурт України не розчарував новим альбом: агресивний метал у виконанні Тані Шмайлюк підкорив увесь світ.

А яка пісня сподобалась вам найбільше? Пишіть у коментарях!

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