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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

MARUV – For You: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні MARUV – For You - фото 1
Прем'єра пісні MARUV – For You

Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, представила пісню на Національний відбір на Євробачення 2019. Конкурсна композиція "For You" уже підкорила мережу. Слухайте новинку та вчіть слова разом з нами!

Саме MARUV замінила в Нацвідборі на Євробачення 2019 співачку TAYANNA. Вона виступить у першому півфіналі з піснею "For You", яка вийшла ще в грудні 2018. Композиція вже зібрала понад 700 тисяч переглядів на YouTube. Зацініть і ви!

Слухати онлайн MARUV – For You на відбір Євробачення 2019:

Це цікаво: Конкурсна пісня на Нацвідбір BAHROMA – Назавжди

Текст і слова пісні MARUV – For You

For you…
For you…
For you…
For you…

Loves only the money vibes
She will never compromise
She had cross a lot of lines
She wastin' her days and nights

Her six inch heels tonight
Will pierce through someone’s mind
Give her money for all night
And she will dance all night

For you…
For you…
For you…
For you…

Bang-bang shot you down
Made witch is in town
Do you hear the alam
Knock-knock knock you down
Lock out she has come undone

Her six inch heels tonight
Will pierce through your dirty mind
Give her for a night and baby
And she will dance all night

For you…
For you…
For you…
For you…

Loves only the money vibes
She will never compromise
She had cross a lot of lines
She wastin' her days and nights

Переклад пісні "For You" – "Для тебе"

Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…

Любить тільки грошові флюїди
Вона не знає в житті компромісів
Вона перетнула багато ліній
Витрачаючи дні і ночі.

Її шестидюймові підбори сьогодні ввечері
Пронижуть чийсь розум
Дай їй грошей на всю ніч
І вона буде танцювати всю ніч

Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…

Бах-бах, вбила тебе
Відьма проникла в місто
Ти відчуваєш тривогу?
Тук-тук, тук, тук.
Зачинися – вона прийшла руйнувати

Її шестидюймові підбори сьогодні ввечері
Пронижуть твій брудний розум
Дай їй на ніч
І крихітка буде танцювати всю ніч

Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…
Для тебе…

Любить тільки грошові флюїди
Вона не знає в житті компромісів
Вона перетнула багато ліній
Витрачаючи дні і ночі.

Читайте також: Порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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