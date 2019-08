Лови хвилю: Лана Дель Рей випустила кліп відразу на дві пісні

Популярна співачка Лана Дель Рей поділилася кліпом відразу на дві пісні з майбутнього альбому – Fuck it I love you і The Greatest. Насолоджуйтесь відеороботою, яку за лічені години переглянули понад 1,6 мільйона разів.

Над музичним відео, яке триває понад 9 хвилин, працював режисер Річ Лі. У кліпі Лана співає у барі, малює, катається на гойдалці, а також підкорює хвилі на серфі.

Шоста за ліком платівка співачки вийде 30 серпня.

Раніше повідомлялося, що в альбомі буде 14 треків. Деякі з них Лана публікувала раніше: ремікс Doin 'Time, сингл Mariners Apartment Complex і Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it.

Дивіться новий кліп Lana Del Rey – Fuck It I Love You & The Greatest:

Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса. Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ( "Сяйво").

