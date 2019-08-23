Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Лови хвилю: Лана Дель Рей випустила кліп відразу на дві пісні

  • 7
Новий альбом Лани Дель Рей вийде 30 серпня - фото 1
Новий альбом Лани Дель Рей вийде 30 серпня / gettyimages

Популярна співачка Лана Дель Рей поділилася кліпом відразу на дві пісні з майбутнього альбому – Fuck it I love you і The Greatest. Насолоджуйтесь відеороботою, яку за лічені години переглянули понад 1,6 мільйона разів.

Над музичним відео, яке триває понад 9 хвилин, працював режисер Річ Лі. У кліпі Лана співає у барі, малює, катається на гойдалці, а також підкорює хвилі на серфі.

Вам сподобається: Тіна Кароль – Вабити: дивіться спокусливий кліп на нову несподівану пісню

Шоста за ліком платівка співачки вийде 30 серпня.

Раніше повідомлялося, що в альбомі буде 14 треків. Деякі з них Лана публікувала раніше: ремікс Doin 'Time, сингл Mariners Apartment Complex і Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it.

Дивіться новий кліп Lana Del Rey – Fuck It I Love You & The Greatest:

Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса. Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ( "Сяйво").

Слухайте також: Олег Винник – Сльози на землі: слухайте нову потужну пісню, яка вражає до мурах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 438
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 512
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 2000
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз