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Олег Винник – Сльози на землі: слухайте нову потужну пісню, яка вражає до мурах

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Прем'єра нової пісні Олега Винника - фото 1
Прем'єра нової пісні Олега Винника

Кумир українок Олег Винник випустив нову драматичну пісню "Сльози на землі". Прониклива композиція артиста зачіпає до глибини душі. Слухайте та насолоджуйтесь якісною музикою!

За словами Олега Винника, пісня "Сльози на землі" розповідає про сувору сторону реальності. Вона пронизана відчайдушним бажанням зупинити те, що відбувається, осушити сльози, вберегти від болю.

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"Прислухайтеся до слів цієї пісні. Я дуже хочу, щоб вона спонукала до відновлення миру в нашій країні", – поділився Винник. Гармонійне поєднання тексту і музики, етнічні мотиви, потужний програш і пронизливе виконання вражає до мурах, відображаючи крик душі кожного, хто переживав втрати.

Слухати онлайн нову пісню Олега Винника – "Сльози на землі:

Автором музики і слів нової композиції став сам Олег Винник.

Текст і слова пісні "Сльози на землі"

Тихо, лихо, спи, не ворушись
Ой да-гойда, хто тебе гойдає?
Ой не йди на люди, не горнись,
Бо тебе ніхто тут не чекає.

Приспів:
Лишають гнізда журавлі
Летять не в теплії краї,
Летять в далекім вічнім сні
Лишають сльози на землі.

Сіре сонце небо обмина,
Ой да-гойда, райдуги не стало
Затягнулась пісня ой сумна
Тихо, лихо, спи, чого вставало?

Приспів (3).

Олег Винник – Сльози на землі: слухайте нову потужну пісню, яка вражає до мурах - фото 349682

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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