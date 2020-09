Linkin Park випустила документалку на честь 10-річчя свого альбому A Thousand Suns

Американська група Linkin Park зняла 30-хвилинний документальний фільм до 10-річчя четвертого альбому "A Thousand Suns". Дивіться документалку на Радіо МАКСИМУМ!

Відомо, що спочатку документальний фільм випустили на DVD. У відкритому доступі ж кінострічка з'явилася тільки зараз.

Студійна платівка "A Thousand Suns" вийшла 14 вересня 2010 року. У перший же тиждень продали 523 тисяч примірників, а до кінця року альбом розійшовся тиражем 1,7 мільйона ​​екземплярів.

Треки з нього присвячені людським страхам, за визнанням самих музикантів. Серед музичних доріжок – "When They Come for Me", "The Catalyst" і "Burning in the Skies".

Нагадаємо, що минулого тижня епатажний Мерилін Менсон представив свій одинадцятий студійний альбом "We Are Chaos", що вийшов на лейблі Loma Vista Recordings. У стандартний реліз альбому увійшло 10 пісень, а володарі делюкс-видання зможуть послухати ще й акустичні версії заголовного синглу "We Are Chaos" (кліп на нього виконавець випустив в кінці липня) і композиції "Broken Needle".

