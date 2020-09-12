Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня

Осінь активно почалась, але спекотна погода і не менш спекотні новини від поп-зірок не припиняють тішити. Щотижня насолоджуйся свіжою музикою у плейлисті від Радіо МАКСИМУМ!

Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.

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Другий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Marshmello, Демі Ловато, Hurts та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Marshmello & Demi Lovato - OK Not To Be OK (Official Music Video)

Hurts - All I Have To Give (Official Video)

Gorillaz - Strange Timez ft. Robert Smith (Episode Six)

MISSIO - Can You Feel The Sun (Official Lyric Video)

Gryffin & John Martin - Cry (Festival Video)

Qveen Herby - Chakras

Say So / Like That (Mashup)

London Grammar - Baby It's You (Trizz Visual)

STORMZY - SUPERHEROES

James Blake - Godspeed (Official Video)

Foxes - Friends In The Corner (Official Video)

License To Waltz (Official Audio) - Mike Shinoda

Alicia Keys - Love Looks Better (Audio)

FLETCHER - Shh... Don't Say It (Official Video)

Porter Robinson - Mirror (Official Music Video)

The Struts - Strange Days feat. Robbie Williams (Official Video)

New Order - Be a Rebel

Zara Larsson - WOW (Official Lyric Video)

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