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All I Have To Give: дивіться новий кліп Hurts, знятий у громадській вбиральні

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Hurts випустив кліп на пісню All I Have To Give - фото 1
Hurts випустив кліп на пісню All I Have To Give

Британський сінті-поп-гурт Hurts потішив фанатів новим кліпом на пісню All I Have To Give. Дивіться свіже відео на Радіо МАКСИМУМ.

Композиція All I Have To Give увійшла до останнього альбому Faith, реліз якого відбувся 4 вересня.

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У новому відео вокаліст Тео Хатчкрафт співає у брудній громадській вбиральні. Сам виконавець у кліпі поранений у живіт, а його сорочка забруднена кров'ю. Утім відеокліп завершується тим, що усе це – лише декорації, тому переживати за свого улюбленого виконавця не потрібно.

Насолоджуйтесь кліпом All I Have To Give від Hurts:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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