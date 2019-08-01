Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою

  • 17
Новий альбом Лани Дель Рей вийде 30 серпня - фото 1
Новий альбом Лани Дель Рей вийде 30 серпня / gettyimages

Популярна співачка Лана Дель Рей розкрила нові подробиці про свій шостий альбом Norman Fucking Rockwell. Зокрема, співачка оголосила трек-лист і назвала дату виходу платівки.

Новий альбом Лани Дель Рей Norman Fucking Rockwell вийде 30 серпня, через два роки після релізу її альбому Lust for Life.

І ще: alyona alyona – Велика й смішна: дивіться кліп, від якого голова обертом

У січні Лана Дель Рей поділилася першим треком з майбутнього альбому з довгою назвою "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it".

Тепер співачка представила повний список композицій. Усього в альбом увійде 14 треків, в тому числі ремікс "Sublime Doin' Time" і раніше випущений сингл "Mariners Apartment Complex". Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса.

Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою - фото 345098

Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ("Сяйво").

Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою - фото 345097

Читайте також: Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1229
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • 30 липня, 17:21
  • 927
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1652105
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз