Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою

Популярна співачка Лана Дель Рей розкрила нові подробиці про свій шостий альбом Norman Fucking Rockwell. Зокрема, співачка оголосила трек-лист і назвала дату виходу платівки.

Новий альбом Лани Дель Рей Norman Fucking Rockwell вийде 30 серпня, через два роки після релізу її альбому Lust for Life.

У січні Лана Дель Рей поділилася першим треком з майбутнього альбому з довгою назвою "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it".

Тепер співачка представила повний список композицій. Усього в альбом увійде 14 треків, в тому числі ремікс "Sublime Doin' Time" і раніше випущений сингл "Mariners Apartment Complex". Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса.

Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ("Сяйво").

