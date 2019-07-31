Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті

Нова українська музика не припиняє нас тішити, адже липень 2019 став багатим на круті прем'єри. Свіжий хіт TAYANNA, качова новинка від Jerry Heil та довгоочікувана пісня Океану Ельзи – слухайте сучасні українські пісні!

Плейлист хітів липня включає новинки різних жанрів, тож ви точно знайдете музику до душі. Слухайте свіженькі українські пісні та дивіться нові кліпи на Радіо МАКСИМУМ :)

Нова українська музика 2019 (липень)

Океан Ельзи – Човен

У липні гурт "Океан Ельзи" випустив нову патріотичну композицію "Човен", яка розповідає про непросту долю України. "Образ "лівий і правий берег", коли з одного боку "цвітуть сади", а з іншого "чужі сліді" для мене дуже вистраждана історія особисто", – наголосив фронтмен ОЕ, а також лідер партії "Голос" і майбутній нардеп Святослав Вакарчук. Слухайте проникливий хіт, від якого мурахи по шкірі...

TAYANNA – Мурашки

Співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, випустила новий літній сингл. "Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророчу ці відчуття", – прокоментувала зірка прем'єру. При цьому особливу увагу вона приділила не лише звучанню, а й відеосупроводу, який складається з кадрів з незвичайної зйомки у стріт-стайлі. Дивіться:

Jerry Heil – Натверкай

Авторка хіта "Ахрана отмєна" Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) випустила новий запальний хіт "Натверкай". У пісні юна зірка звертається і до тих, хто "ростив хлібобулочні ляжки", і до тих, хто – фітоняшки. Цікаво, що в лірик-відео на трек також знялася популярна блогерка і танцівниця тверку m.a.m.a.s.i.t.a. Зацініть прем'єру!

MELOVIN – Ти

Артист Костя Бочаров, більш відомий як MELOVIN, випустив відеороботу на запальну пісню "Ти", яка вже встигла стати хітом. Захопливий кліп демонструє справжню історію аферистів, де пару виконавцю склала Королева України 2018 Яна Лаурінайчуте. Ігри в покер, спокуса, зброя та обман – все це у новому відео від MEL'а:

Джамала, Cape Cod – Крок

Переможниця Євробачення 2016 Джамала не припиняє експериментувати з музикою, а її нова спільна пісня "Крок" з електронним проєктом Cape Cod – тому доказ. Свіжа робота отримала легке, але глибоке звучання, тож фанати вже назвали її "найсвітлішою українською музикою". Насолоджуйтесь:

MamaRika – Проліски

Український R'n'B процвітає! Співачка Анастасія Кочетова (MamaRika) нарешті випустила яскравий та захопливий кліп на трек "Проліски", що встиг підкорити серця шанувальників. Романтично-танцювальна пісня отримала не менш колоритний відеоряд, показавши красиву квіткову історію:

O.TORVALD – Десь не тут

Гурт O.Torvald потішив шанувальників уже третім кліпом після річної творчої паузи. За словами музикантів, їхня свіжа робота присвячена всім тим, хто дуже хоче у відпустку, але через роботу або домашні клопоти не має можливості подорожувати. Учасники колективу закликають слухачів набратися сил, завершити всі робочі справи та вирушити у тур Україною, принаймні завдяки їхньому відео:

Kozak System – Досить сумних пісень

Український рок-гурт випустив захопливий кліп на композицію "Досить сумних пісень", який вже припав до душі фанатам. Незвичайний сюжет ролика у стилі Крістофера Нолана розповідає історію, як скажена фанатка викрала учасників гурту та закрила у будинку. Хлопці без гадки, як опинились тут, і вирішують боротись з ув'язненням створенням нової пісні. Врешті поліція випускає на свободу команду зі свіжим треком. Ось що в них вийшло:

Воплі Відоплясова – А-я-я-й

Олег Скрипка і Ко вирішили поностальгувати та оприлюднили новий кліп до пісні "А-я-я-й", яка була написана ще у далеких дев’яностих. Тоді музиканти мешкали у Франції, тож не дивно, що відповідна атмосфера знайшла своє відображення й у свіжому відео. Дивіться:

Брати Гадюкіни – Хто ти?

Нова пісня "Хто ти?" від легендарних "Братів Гадюкіних" – це іронічна розповідь про зустрічі з минулим, створена за мотивами найвідоміших хітів гурту – "Жовті Стрічки", "Роксоляна" і "Соломія". У свіжому синглі музиканти спробували показати збірний образ жінок, яких ви вже раніше згадували у творчості.

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INGRET – SaraFun

KiRA MAZUR – Мама казала

CLOUDLESS – Течія

Rock-H & Brevis – Під дубиною

А яка пісня сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментарях!

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