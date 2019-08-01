alyona alyona – Велика й смішна: дивіться кліп, від якого голова обертом

Українська реперка alyona alyona випустила запаморочливий кліп на трек "Велика й смішна", від якого справді все крутиться. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна українська реперка alyona alyona, яка несподівано увірвалась в музику зі своїми однозначними хітами, потішила фанатів свіжим кліпом на пісню "Велика й смішна". Традиційно, кожна робота дівчини має свій стиль, який цього разу вийшов у прямому значенні слова запаморочливим. Річ у тому, що alyona alyona у центрі карду посеред локацій, які постійно змінюються та обертаються. Перші коментатори вже оцінили відео та засипали молоду зірку компліментами.

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Дивитися онлайн кліп alyona alyona – Велика й смішна:

Текст пісні alyona alyona– Велика й смішна

Всі ці вулиці просто відбиток

На моєм обличчі

Хтось будує свій шлях із цитат

Йому це не личить

Як знайти себе серед людей

Чи варто шукати? (шукати-шукати)

Бачу селфі — не бачу життя

Такий собі бартер

Правда. Правда чи ні?

Як розпізнати то сніг, чи то гнів?

В моєм емодзі немає цих рис

Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз (падаю вниз...)

Падає месадж

В мене їх безліч (купа)

Люди та зали

Майки та звуки тепер

Що ховає за масками кожен? (що?)

Оріджинал кавер

А без маски немов немовля

Так було роками (роками-роками)

Люди в пошуку свіжих ідей

У пошуках слави

Я ж крокую спокійно життям (крокую)

Такі мої справи

Ей

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна

Завтра чека мене день

Завтра я знову піду до людей

Завтра з колонок знову: "бенг-бенг"

Завтра дістану слово зі жмень

Ніби насіння — літери сині

Падають римованим текстом на лист

Змішані сторі в моєму творі

В супер-лото можна виграти приз

Колія-колія-колія

Зплутує долі

Як легко вгодити в капкан

І я знову окреслюю ролі

Мов за аерозолю розпилюю свої слова

Бачу, на ці же несуть

Всі язиками свій слід заметуть

Радість то, що я живу саме тут

Роблю добро і малюю кінцеву мету

Всі ці дороги (всі ці дороги)

Всі перехрестя (всі перехрестя)

Ідуть собі з Богом

Їх перехрестять

Щастя, здоров'я

Успіхів, слави

Я ж крокую спокійно життям

Такі маю справи

Ей

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна

Закрутила мене знову

Колія, колія

Закрутила мене знову

Колія, то не я

Шукала хо-ди

Я просто ішла

Без ліку годин

Велика й смішна...

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