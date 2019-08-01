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alyona alyona – Велика й смішна: дивіться кліп, від якого голова обертом
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Українська реперка alyona alyona випустила запаморочливий кліп на трек "Велика й смішна", від якого справді все крутиться. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Популярна українська реперка alyona alyona, яка несподівано увірвалась в музику зі своїми однозначними хітами, потішила фанатів свіжим кліпом на пісню "Велика й смішна". Традиційно, кожна робота дівчини має свій стиль, який цього разу вийшов у прямому значенні слова запаморочливим. Річ у тому, що alyona alyona у центрі карду посеред локацій, які постійно змінюються та обертаються. Перші коментатори вже оцінили відео та засипали молоду зірку компліментами.
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Дивитися онлайн кліп alyona alyona – Велика й смішна:
Текст пісні alyona alyona– Велика й смішна
Всі ці вулиці просто відбиток
На моєм обличчі
Хтось будує свій шлях із цитат
Йому це не личить
Як знайти себе серед людей
Чи варто шукати? (шукати-шукати)
Бачу селфі — не бачу життя
Такий собі бартер
Правда. Правда чи ні?
Як розпізнати то сніг, чи то гнів?
В моєм емодзі немає цих рис
Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз (падаю вниз...)
Падає месадж
В мене їх безліч (купа)
Люди та зали
Майки та звуки тепер
Що ховає за масками кожен? (що?)
Оріджинал кавер
А без маски немов немовля
Так було роками (роками-роками)
Люди в пошуку свіжих ідей
У пошуках слави
Я ж крокую спокійно життям (крокую)
Такі мої справи
Ей
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Завтра чека мене день
Завтра я знову піду до людей
Завтра з колонок знову: "бенг-бенг"
Завтра дістану слово зі жмень
Ніби насіння — літери сині
Падають римованим текстом на лист
Змішані сторі в моєму творі
В супер-лото можна виграти приз
Колія-колія-колія
Зплутує долі
Як легко вгодити в капкан
І я знову окреслюю ролі
Мов за аерозолю розпилюю свої слова
Бачу, на ці же несуть
Всі язиками свій слід заметуть
Радість то, що я живу саме тут
Роблю добро і малюю кінцеву мету
Всі ці дороги (всі ці дороги)
Всі перехрестя (всі перехрестя)
Ідуть собі з Богом
Їх перехрестять
Щастя, здоров'я
Успіхів, слави
Я ж крокую спокійно життям
Такі маю справи
Ей
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна
Закрутила мене знову
Колія, колія
Закрутила мене знову
Колія, то не я
Шукала хо-ди
Я просто ішла
Без ліку годин
Велика й смішна...
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