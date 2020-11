Купи літак – отримай у подарунок Porsche 911 Turbo S

Німецький автовиробник Porsche і бразильський авіабудівний концерн Embraer презентували ексклюзивний спільний проєкт під назвою Duet. Він передбачає, що кожен покупець літака отримає у подарунок Porsche 911 Turbo S.

Отримати новий спорткар Porsche 911 Turbo S останнього покоління 992 тепер можна абсолютно безкоштовно – правда, для цього потрібно придбати бізнес-джет Embraer Phenom 300E.

Це цікаво: Porsche Taycan Cross Turismo: як виглядатиме шикарний універсал

Випущений у 10 екземплярах набір з німецького купе і бразильського літака отримав назву Duet – це спільний проєкт німецької марки Porsche і третього у світі за обсягом випуску виробника цивільних літаків Embraer. Однак Porsche 911 Turbo S запропонували у подарунок до літака не просто так: спорткар і бізнес-джет виробники постаралися зробити максимально схожими один на одного.

Обидва вони пофарбовані в однакові відтінки: комбінацію з глянцевого Platinum Silver Metallic і матового Jet Gray Metallic з декоративними смужками кольору Brilliant Chrome і Speed ​​Blue, які наносять вручну. Porsche також отримав ексклюзивні колеса кольору Platinum Silver Metallic з нанесеними лазером смужками відтінку Speed ​​Blue, а бічні повітрозабірники й окантовки бічних вікон пофарбовані у колір Brilliant Chrome. На нижній площині антикрила та боковинах ключа запалювання 911 Turbo S нанесено реєстраційний номер Embraer Phenom 300E.

Салон спорткара оброблений двоколірною шкірою з прострочкою синьою ниткою, а декоративні панелі в інтер'єрі виконані з вуглеволокна. Інтер'єр оздоблений спеціальним логотипом, написом One of 10, червоними шкіряними петлями для складання спинок крісел, а також накладками порогів з написом No step і червоним підсвічуванням. Секундомір доповнений лінією штучного горизонту.

Також до автомобіля додаються чохол з биркою Remove before flight, валізу та дві дорожні сумки від Porsche Design, а також хронометр 1919 UTC Globetimer Embraer.

Щоправда, поки вартість Duet не повідомляється.

Читайте також: У Європі вперше продали більше електромобілів, ніж дизельних авто