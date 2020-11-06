Porsche Taycan Cross Turismo: як виглядатиме шикарний універсал

Фотошпигунам вдалося зняти прототип універсала Porsche Taycan Cross Turismo, що проходить фінальні випробування. На знімках нова версія електрокара повністю позбавлена ​​камуфляжу.

Судячи з фотографій, зовнішніх відмінностей від стандартного Taycan небагато: вони зведені до переоформленої задньої частини і подовженої лінії даху, а також до збільшеного дорожнього просвіту.

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Профіль електрокара нагадує вседорожний концепт-кар Mission E Cross Turismo, який Porsche показала ще в 2018 році. Платформа у Taycan єдина: Premium Platform Electric (PPE).

Ймовірно, технічна частина буде повністю перенесена на універсал зі звичайного Taycan. Це електрична силова установка, в задньопривідній початковій версії 4S видає 530 кінських сил і харчується від батареї місткістю 79,2 кіловат-години. Пізніше до лінійки Cross Turismo приєднаються і більш потужні варіанти: 680-сильний Turbo, а також 761-сильний Turbo S з літій-іонним акумулятором на 93,4 кіловат-години.

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