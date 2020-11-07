У Європі вперше продали більше електромобілів, ніж дизельних авто

У вересні 2020 вперше в історії Європи кількість проданих електромобілів перевищила продажі автомобілів з дизельним двигуном.

За даними аналітичної компанії JATO Dynamic, кількість зареєстрованих нових автомобілів за перші дев'ять місяців 2020 року знизилася на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак є і позитивна тенденція: вперше автомобілі з альтернативним паливом перевершили у продажах один з двох типів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).

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Згідно з аналізом даних, отриманих з 27 країн, з 1,3 мільйона проданих в Європі у вересні легкових автомобілів 47% забезпечені бензиновим двигуном (у 2019 році таких було 59%). На частку електромобілів і дизельних авто в процентному співвідношенні припадає приблизно по 25%.

При точному підрахунку кількість електромобілів трохи перевищила кількість дизельних авто. У порівнянні з минулим роком продажі електромобілів виросли на 139% (продано близько 327 800 машин).

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