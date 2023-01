Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon

Видання містить понад 350 фотографій, а також QR-коди з лонгрідами на сайт Ukraïner. Далі дізнайтеся подробиці!

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Читайте також: Шевченківська премія 2023 – опублікували короткий список номінантів

Ініціатор проєкту – Богдан Логвиненко.

"Ukraїner. Країна зсередини" – книжка за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

Українська версія книжки вийшла у Видавництві Старого Лева 2019 року.

Inside Ukraine: A Portrait of a Country and its People / Batsford