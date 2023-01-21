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Шевченківська премія 2023 – опублікували короткий список номінантів
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Переможців традиційно оголосить журі Національної премії імені Тараса Шевченка 9 березня, у день народження українського письменника.
Про це повідомила пресслужба комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка на своїй Фейсбук-сторінці.
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18 січня закінчився другий тур конкурсу серед висунутих мистецьких творів на здобуття премії. Отже, члени комітету обрали твори, допущені до третього туру конкурсу.
У короткий список Шевченківської премії 2023 у семи номінаціях пройшли такі твори:
Література
- Авербух Олександр Михайлович. Книга поезій "Жидівський король"
- Калитко Катерина Олександрівна. Книга поезій "Орден мовчальниць"
- Чередник Артем Олександрович (Артем Чех). Роман "Хто ти такий?"
Літературознавство і мистецтвознавство
- Жадько Віктор Олексійович. Книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля"
- Назаренко Михайло Йосипович. Книга "Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах
- Тарнашинська Людмила Броніславівна. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"
Публіцистика, журналістика
- Дубчак Ольга Петрівна. Книги "Чути українською", "Бачити українською"
- Казарін Павло Володимирович. Книга "Дикий Захід Східної Європи"
- Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка). Документальний серіал "Деокупація"
- Портніков Віталій Едуардович. Публіцистика 2017-2022 років
Музичне мистецтво
- Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) - гурт "Хорея Козацька". Аудіоальбом "Пісні Української революції"
- Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка). Музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ"
Візуальні мистецтва
- Кравець Віталій Іванович (художник). Серія робіт "Анатомія Безхребетних"
Кіномистецтво
- Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм "Клондайк"
- Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер). Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"
- Цілик Ірина Андріївна (режисерка). Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
Театральне мистецтво
- Гнатковський Олексій Іванович (режисер). Комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
- Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори). Вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки
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