Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською

У щоденному спілкуванні ми вживаємо побутові слова, забуваючи яка наша мова розмаїта на синоніми. Щоб показати її багатство, рубрика "Говори красиво" пропонує читачам 10 кольорів і їх відтінків, названих дещо незвично.

Також додаємо декілька цитат українських майстрів слова, аби показати наочно, як красиво вплітаються ці назви кольорів у нашу вимову.

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Червлений – темно-червоний.

"Але головне – дістався воїнам "червлений стяг з хоругвою білою", який забрав Ігор Святославич як символ перемоги" ("Слово о полку Ігоревім")

Малахітовий – яскраво-зелений.

"По один бік дороги милував очі безконечний лан озимини. По другий – малахітова плантація цукрових буряків" (Євген Кравченко)

Зеленастий – зелений.

"Вона швидко поодчиняла вікна. Тепле зеленасте світло виповнило хату" (Михайло Коцюбинський)

Золотастий – жовтий, кольором схожий на золото.

"Меркне Ворскла золотаста, Край саги туман звиса" (Іван Вирга)

Кубовий – синій, кольору синьки.

"Кубова, синя спідниця…клалася рівними рясними фалдами" (Любов Яновська)

Померанцевий – від "померанець", що означає помаранчевий, оранжевий.

"В темнім лісі померанці світять золотом червоним, а оливи кучеряві сріблом криють всі левади" (Леся Українка)

І як же в українській мові найменування без позначень квітучості? Здається, вимова українських кольорів цвіте і пахне. Самі погляньте.

Лелійний – білий, але в контексті білизни та ніжності.

"Марієчко, ти поманила мене своєю лелійною рукою – ні! Геть псевдокрасивості! – своєю найвродливішою шкірою, волоссям, лоном і очима" (С. Процюк)

Фіялковий або бузковий – фіолетовий.

"Здавалось, наче повітря було ще насичене запахом фіялок, що йшли від неї. І взагалі вона ціла була фіялкова" (Острук) "Горять, міняться на очах сині, зелені, бузкові, оранжеві й бурштинові легкі осяйні хмарини" (Василь Козаченко)

Блаватний – блакитний, волошковий.

"Цвіте барвінку видиво блаватне" (Є.Гуцало) "Заложив склеп з блаватними товарами" (Іван Франко)

Крицевий – сірий.

"Очі [ворога] блиснули холодним крицевим блиском" (Олесь Донченко)

Матеріал підготувала Тетяна Жидак

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