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Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською
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У щоденному спілкуванні ми вживаємо побутові слова, забуваючи яка наша мова розмаїта на синоніми. Щоб показати її багатство, рубрика "Говори красиво" пропонує читачам 10 кольорів і їх відтінків, названих дещо незвично.
Також додаємо декілька цитат українських майстрів слова, аби показати наочно, як красиво вплітаються ці назви кольорів у нашу вимову.
І ще: Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко
- Червлений – темно-червоний.
"Але головне – дістався воїнам "червлений стяг з хоругвою білою", який забрав Ігор Святославич як символ перемоги" ("Слово о полку Ігоревім")
- Малахітовий – яскраво-зелений.
"По один бік дороги милував очі безконечний лан озимини. По другий – малахітова плантація цукрових буряків" (Євген Кравченко)
- Зеленастий – зелений.
"Вона швидко поодчиняла вікна. Тепле зеленасте світло виповнило хату" (Михайло Коцюбинський)
- Золотастий – жовтий, кольором схожий на золото.
"Меркне Ворскла золотаста, Край саги туман звиса" (Іван Вирга)
- Кубовий – синій, кольору синьки.
"Кубова, синя спідниця…клалася рівними рясними фалдами" (Любов Яновська)
- Померанцевий – від "померанець", що означає помаранчевий, оранжевий.
"В темнім лісі померанці світять золотом червоним, а оливи кучеряві сріблом криють всі левади" (Леся Українка)
І як же в українській мові найменування без позначень квітучості? Здається, вимова українських кольорів цвіте і пахне. Самі погляньте.
- Лелійний – білий, але в контексті білизни та ніжності.
"Марієчко, ти поманила мене своєю лелійною рукою – ні! Геть псевдокрасивості! – своєю найвродливішою шкірою, волоссям, лоном і очима" (С. Процюк)
- Фіялковий або бузковий – фіолетовий.
"Здавалось, наче повітря було ще насичене запахом фіялок, що йшли від неї. І взагалі вона ціла була фіялкова" (Острук) "Горять, міняться на очах сині, зелені, бузкові, оранжеві й бурштинові легкі осяйні хмарини" (Василь Козаченко)
- Блаватний – блакитний, волошковий.
"Цвіте барвінку видиво блаватне" (Є.Гуцало) "Заложив склеп з блаватними товарами" (Іван Франко)
- Крицевий – сірий.
"Очі [ворога] блиснули холодним крицевим блиском" (Олесь Донченко)
Матеріал підготувала Тетяна Жидак
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