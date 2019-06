Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років

Як склалася доля акторів і актрис з 11 друзів Оушена / The Man Has Style

Одинадцять друзів Оушена – найкасовіший і найбільш зірковий фільм 2001 року, а також римейк найкрутішої стрічки 1960 року. Як змінилися за вісімнадцять років зірки, які взяли участь в цьому проекті.

"Сховай за високим парканом дівчисько – викраду разом з парканом!" Цитата з відомої пісні? Не тільки. Це ще і точний опис сюжету голлівудської картини, яка стала одним з головних хітів 2001 року. Поставлену Стівеном Содербергом і розіграну найкращими голлівудськими зірками історію про витончену романтичну помсту назвали Одинадцять друзів Оушена. Як склалася доля акторів і актрис, які виконали ролі головних героїв, чим вони займаються сьогодні?

Джордж Клуні

Життя актора, який отримує сьогодні по 20 мільйонів доларів за картину, і якого неодноразово визнавали найсексуальнішим чоловіком планети, доволі насичене. Клуні кілька років прожив у шлюбі з актрисою Талії Белсам, розлучився в 1992. На його рахунку нетривалі романи з такими красунями як модель Сінді Кроуфорд, актрисами Джулією Робертс, Рене Зеллвегер, Келлі Престон і іншими. Зараз актор щасливий у шлюбі з Амаль Клуні, подружжя виховує дочку і сина.

Бред Пітт

Початок 2000-х ознаменувався для актора низкою успішних картин: "Великий куш" (2000) Гая Річі, "11 друзів Оушена" (2001) Стівена Содерберга, спільна робота з Джулією Робертс у картині "Мексиканець" (2001) Гора Вербінські, "Шпигунські ігри" (2001) Тоні Скотта. Перевівши подих і, знявшись в декількох посередніх картинах, актор видає ще одну порцію чудових робіт: Ахілл у фільмі "Троя" (2004), вибуховий дует з однією з найкрасивіших голлівудських актрис, Анджеліною Джолі в картині "Містер і місіс Сміт" (2005 ), а також ролі в картинах "Вавилон" (2006), "13 друзів Оушена" (2007). У 2008 році Бред номінувався на "Оскар" за головну роль в дивовижному фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Зараз Пітт продовжує активно працювати.

Елліотт Гулд

Популярність і номінацію на "Оскар" Гулду принесла роль ловця у фільмі Роберта Олтмена "M.A.S.H" / "Військово-польовий госпіталь М.Е.Ш", який вийшов в прокат в 1970 році. До того ж не малу популярність принесли зйомки у фільмах "Довге прощання" 1973 року і "Каліфорнійський покер" 1974 року.

Кейсі Аффлек

Талановитий американський актор Кейсі Аффлек – молодший брат більш знаменитого Бена Аффлека, який розпочав свою кар'єру чотирнадцятьма роками раніше (хоча різниця у віці між братами становить всього 3 роки). Лише у 2007-у акторові, нарешті, вдалося завоювати по-справжньому зірковий статус, наблизившись до рівня брата. Це сталося після виходу на екрани біографічного вестерна "Як боязкий Роберт Форд убив Джесі Джеймса", де він в ролі Форда спочатку обожнює героя Бреда Пітта, а потім протистоїть йому.

Едді Джемісон

Був режисером фільму King of Herrings (2013). Також актор брав участь у написанні сценарію до фільму King of Herrings (2013). Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: За канделябрами (2013), Все про Стіва (2009), Інформатор (2009), серіалів: Клієнт завжди мертвий (2001-2005), Анатомія Грей (2005-2014), Швидка допомога (1994-2009) тощо.

Метт Деймон

Свої перші, епізодичні ролі Метт грає ще в студентські роки, першою з яких стає роль в картині Містична піца (1988). Однак ні ця роль, ні кілька наступних, популярності акторові не принесли. Деяку увагу критиків Деймону вдалося отримати в 1996 році, своєю роллю у фільмі Мужність в бою, проте належна увага була не зовсім те, про що мріяв амбітний Метт. Протягом тривалого часу Аффлек і Деймон роблять численні і безуспішні спроби продати сценарій фільму Розумник Вілл Хантінг. Ставши комерційним суперхітом картина з бюджетом всього в 10 мільйонів доларів, збирає в світовому кінопрокаті більше 225 мільйонів і приносить друзям Оскар за найкращий сценарій.

Джулія Робертс

Оскар за найкращу жіночу роль Джулія отримує в 2000 році (фільм Ерін Брокович). Ця ж роль приносить їй ще один Золотий Глобус, а також премію BAFTA. За останні роки Джулія знялася в ряді фільмів, серед яких найбільш примітними з комерційної точки зору були: 11 друзів Оушена (2001), Мексиканець (2001), 12 друзів Оушена (2004), День святого Валентина ( 2010), Білосніжка: Помста гномів (2012).

Енді Гарсіа

Талановитий американський актор, режисер і композитор. Іспанське коріння Гарсіа дозволило йому створити цілу кіногалерею відомих образів. Саме роль мафіозі в культовому циклі Френсіса Копполи Хрещений батько 3 висунула актора на кілька престижних премій за роль другого плану.

Цинь Шаобо

Цинь є членом міжнародної відомої групи пекінських акробатів. Свою дебютну роль зіграв в 2001 році, в ролі Дивного Йена в рімейку 11 друзів Оушена. Аналогічну роль він виконав у сиквелі фільму 12 друзів Оушена в 2004 році, а потім і в 13 друзів Оушена в 2007 році.

Берні Мак

Берні Мак грав ролі другого плану в таких комедійних фільмах, як Поганий Санта, Ангели Чарлі: Тільки вперед, а також був відомий як один з друзів Оушена в однойменних фільмах. З 2005 року актор приховував від усіх вразивший його саркоїдоз, помер в серпні 2008 року від ускладнень після пневмонії.

Скотт Каан

Каан – фанат реп-групи Cypress Hill і House of Pain. До надходження в акторську школу в Лос-Анджелесі був членом хіп-хоп групи The Whooliganz разом з The Alchemist. Акторську кар'єру почав в 1995 році. Свої перші великі ролі він зіграв у фільмах: Чорне і біле і До бою готові. В основному Скотт Каан прославився завдяки ролі Терка Меллойя в фільмах 11 друзів Оушена, 12 друзів Оушена і 13 друзів Оушена.

Карл Райнер

Зараз Карлу 97 років! Сучасному, в тому числі і молодому глядачу, Райнер знайомий, перш за все, за роль імпозантного шахрая Сола Блума в 11 друзів Оушена (2001) і обох його сиквелах (2004, 2007). В останні роки він активно з'являється в популярних серіалах, а ще нещодавно він брав участь в таких комедіях, як Дві з половиною людини" і "Красуні в Клівленді".

