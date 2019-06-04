Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років

  • 339
Як склалася доля акторів і актрис з 11 друзів Оушена - фото 1
Як склалася доля акторів і актрис з 11 друзів Оушена / The Man Has Style

Одинадцять друзів Оушена – найкасовіший і найбільш зірковий фільм 2001 року, а також римейк найкрутішої стрічки 1960 року. Як змінилися за вісімнадцять років зірки, які взяли участь в цьому проекті.

"Сховай за високим парканом дівчисько – викраду разом з парканом!" Цитата з відомої пісні? Не тільки. Це ще і точний опис сюжету голлівудської картини, яка стала одним з головних хітів 2001 року. Поставлену Стівеном Содербергом і розіграну найкращими голлівудськими зірками історію про витончену романтичну помсту назвали Одинадцять друзів Оушена. Як склалася доля акторів і актрис, які виконали ролі головних героїв, чим вони займаються сьогодні?

І ще: Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу

Джордж Клуні

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331918

Життя актора, який отримує сьогодні по 20 мільйонів доларів за картину, і якого неодноразово визнавали найсексуальнішим чоловіком планети, доволі насичене. Клуні кілька років прожив у шлюбі з актрисою Талії Белсам, розлучився в 1992. На його рахунку нетривалі романи з такими красунями як модель Сінді Кроуфорд, актрисами Джулією Робертс, Рене Зеллвегер, Келлі Престон і іншими. Зараз актор щасливий у шлюбі з Амаль Клуні, подружжя виховує дочку і сина.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331919

Бред Пітт

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331920

Початок 2000-х ознаменувався для актора низкою успішних картин: "Великий куш" (2000) Гая Річі, "11 друзів Оушена" (2001) Стівена Содерберга, спільна робота з Джулією Робертс у картині "Мексиканець" (2001) Гора Вербінські, "Шпигунські ігри" (2001) Тоні Скотта. Перевівши подих і, знявшись в декількох посередніх картинах, актор видає ще одну порцію чудових робіт: Ахілл у фільмі "Троя" (2004), вибуховий дует з однією з найкрасивіших голлівудських актрис, Анджеліною Джолі в картині "Містер і місіс Сміт" (2005 ), а також ролі в картинах "Вавилон" (2006), "13 друзів Оушена" (2007). У 2008 році Бред номінувався на "Оскар" за головну роль в дивовижному фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Зараз Пітт продовжує активно працювати.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331921

Елліотт Гулд

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331922

Популярність і номінацію на "Оскар" Гулду принесла роль ловця у фільмі Роберта Олтмена "M.A.S.H" / "Військово-польовий госпіталь М.Е.Ш", який вийшов в прокат в 1970 році. До того ж не малу популярність принесли зйомки у фільмах "Довге прощання" 1973 року і "Каліфорнійський покер" 1974 року.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331923

Кейсі Аффлек

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331925

Талановитий американський актор Кейсі Аффлек – молодший брат більш знаменитого Бена Аффлека, який розпочав свою кар'єру чотирнадцятьма роками раніше (хоча різниця у віці між братами становить всього 3 роки). Лише у 2007-у акторові, нарешті, вдалося завоювати по-справжньому зірковий статус, наблизившись до рівня брата. Це сталося після виходу на екрани біографічного вестерна "Як боязкий Роберт Форд убив Джесі Джеймса", де він в ролі Форда спочатку обожнює героя Бреда Пітта, а потім протистоїть йому.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331924

Едді Джемісон

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331926

Був режисером фільму King of Herrings (2013). Також актор брав участь у написанні сценарію до фільму King of Herrings (2013). Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: За канделябрами (2013), Все про Стіва (2009), Інформатор (2009), серіалів: Клієнт завжди мертвий (2001-2005), Анатомія Грей (2005-2014), Швидка допомога (1994-2009) тощо.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331927

Метт Деймон

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331928

Свої перші, епізодичні ролі Метт грає ще в студентські роки, першою з яких стає роль в картині Містична піца (1988). Однак ні ця роль, ні кілька наступних, популярності акторові не принесли. Деяку увагу критиків Деймону вдалося отримати в 1996 році, своєю роллю у фільмі Мужність в бою, проте належна увага була не зовсім те, про що мріяв амбітний Метт. Протягом тривалого часу Аффлек і Деймон роблять численні і безуспішні спроби продати сценарій фільму Розумник Вілл Хантінг. Ставши комерційним суперхітом картина з бюджетом всього в 10 мільйонів доларів, збирає в світовому кінопрокаті більше 225 мільйонів і приносить друзям Оскар за найкращий сценарій.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331929

Джулія Робертс

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331931

Оскар за найкращу жіночу роль Джулія отримує в 2000 році (фільм Ерін Брокович). Ця ж роль приносить їй ще один Золотий Глобус, а також премію BAFTA. За останні роки Джулія знялася в ряді фільмів, серед яких найбільш примітними з комерційної точки зору були: 11 друзів Оушена (2001), Мексиканець (2001), 12 друзів Оушена (2004), День святого Валентина ( 2010), Білосніжка: Помста гномів (2012).

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331930

Енді Гарсіа

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331933

Талановитий американський актор, режисер і композитор. Іспанське коріння Гарсіа дозволило йому створити цілу кіногалерею відомих образів. Саме роль мафіозі в культовому циклі Френсіса Копполи Хрещений батько 3 висунула актора на кілька престижних премій за роль другого плану.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331932

Цинь Шаобо

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331934

Цинь є членом міжнародної відомої групи пекінських акробатів. Свою дебютну роль зіграв в 2001 році, в ролі Дивного Йена в рімейку 11 друзів Оушена. Аналогічну роль він виконав у сиквелі фільму 12 друзів Оушена в 2004 році, а потім і в 13 друзів Оушена в 2007 році.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331935

Берні Мак

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331936

Берні Мак грав ролі другого плану в таких комедійних фільмах, як Поганий Санта, Ангели Чарлі: Тільки вперед, а також був відомий як один з друзів Оушена в однойменних фільмах. З 2005 року актор приховував від усіх вразивший його саркоїдоз, помер в серпні 2008 року від ускладнень після пневмонії.

Скотт Каан

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331938

Каан – фанат реп-групи Cypress Hill і House of Pain. До надходження в акторську школу в Лос-Анджелесі був членом хіп-хоп групи The Whooliganz разом з The Alchemist. Акторську кар'єру почав в 1995 році. Свої перші великі ролі він зіграв у фільмах: Чорне і біле і До бою готові. В основному Скотт Каан прославився завдяки ролі Терка Меллойя в фільмах 11 друзів Оушена, 12 друзів Оушена і 13 друзів Оушена.

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331937

Карл Райнер

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331939

Зараз Карлу 97 років! Сучасному, в тому числі і молодому глядачу, Райнер знайомий, перш за все, за роль імпозантного шахрая Сола Блума в 11 друзів Оушена (2001) і обох його сиквелах (2004, 2007). В останні роки він активно з'являється в популярних серіалах, а ще нещодавно він брав участь в таких комедіях, як Дві з половиною людини" і "Красуні в Клівленді".

Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років - фото 331940

Читайте також: Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 442
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • 30 травня, 16:21
  • 496
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 952
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Топ