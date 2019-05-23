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Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори

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Мумія перетворилася на один з найпопулярніших блокбастерів усіх часів - фото 1
Мумія перетворилася на один з найпопулярніших блокбастерів усіх часів / Patheos

Мумія – відомий американський фільм 1999 року випуску. Фентезійна стрічка стала справжнім блокбастером і одним з найкращих фільмів у кар'єрі багатьох акторів. Як змінилися за двадцять років зірки, які взяли участь в цьому проекті.

Пригодницький фільм Мумія став вільним викладом однойменної стрічки 1932 року і спочатку задумувався як малобюджетний трилер. Однак в підсумку Мумія перетворилася на один з найпопулярніших блокбастерів і породила аж два продовження!

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Рейчел Вайс

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Рейчел Вайс

Не дивлячись на великий гонорар (3 мільйони доларів) актриса відмовилася зніматися в третій частині Мумії пославшись на те, що боїться стати заручницею одного образу. І здається актриса не прогадала, адже за роль у наступному фільмі, Відданий садівник, актриса отримала Оскар. Зараз 49-річна Рейчел Вайс продовжує активно зніматися в кіно, а також пробує себе в ролі продюсера і режисера.

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Рейчел Вайс 2019

Брендан Фрейзер

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Брендан Фрейзер

За останні роки Брендан Фрейзер часто працює в ролі артиста озвучування, а також продовжує зніматися в кіно. У 2010 році наш герой постав перед глядачами в комедії Помста пухнастих, мелодрамі Справа в тобі, а також в бойовиках Повний абзац, Хроніки ломбарду, Свідки повинні замовкнути. Наразі останньою картиною за участю Брендана Фрейзера є драма Подаруй мені притулок, в рамках якої екранною партнеркою актора стала молода зірка Ванесса Хадженс.

Брендан Фрейзер 2019 - фото 329681
Брендан Фрейзер 2019

Арнольд Вослоу

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Арнольд Вослоу

У 90-х роках Арнольд Вослоу привернув увагу іменитих режисерів і став зніматися у великих проектах. Серед його ролей цього періоду варто відзначити Джиммі в детективі Жити, щоб померти, Гуевара в історичній драмі 1492: Завоювання раю, Білл в картині Щоденники Червоної Туфельки 2: Подвійна зухвалість, Пік ван Кліф в бойовику Важка мішень. Також Вослоу активно знімався в серіалах, в тому числі в таких як Ідеальні злочини, Шериф з пекла, Детектив Неш Бріджес. У 1999 році актор втілив образ жерця Імхотепа в фантастичному бойовику Мумія. Ця роль стала однією з найяскравіших в його кар'єрі. В останні роки Вослоу з'явився в таких фільмах, як Жити або померти, Одіссей і острів Туманів тощо.

Арнольд Вослоу 2019 - фото 329683
Арнольд Вослоу 2019

Кевін Дж. О'Коннор

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Кевін Дж. О'Коннор

Найбільшу своє визнання і популярність О'Коннор отримав, зігравши ролі другого плану у фільмах Стівена Соммерса. Першим таким фільмом, в якому Кевін взяв участь, стала пригодницька науково-фантастична стрічка Підйом з глибини. А вже наступними їхніми спільними картинами стали такі популярні і відомі багатьом фільми, як Мумія (в якій він знявся в ролі Бені Габора) і Ван Хелсінг, в якому Дж. О'Коннор з'являється в ролі Ігора, слуги Графа Дракули.

Кевін Дж. О'Коннор 2019 - фото 329686
Кевін Дж. О'Коннор 2019

Патрісія Веласкес

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Патрісія Веласкес

"Талановита людина талановита в усьому" – цей вислів підтверджує собою неймовірно різнобічна кар'єра венесуельської красуні Патрісії Веласкес. Жінка отримала світову славу як талановита модель і актриса, крім того, вона є громадським діячем, випускає власну лінію косметики і пише книги.

Патрісія Веласкес 2019 - фото 329688
Патрісія Веласкес 2019

Джон Ханна

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Джон Ханна

Зараз актор продовжує зніматися в кіно і підтвердження тому – відразу шість нових прем'єр, які вийдуть за участю Джона в головних і епізодичних ролях. Сьогодні йому 57 років.

Джон Ханна 2019 - фото 329691
Джон Ханна 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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