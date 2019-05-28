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Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу

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Альф вийшов на екрани 33 роки тому - фото 1
Альф вийшов на екрани 33 роки тому / Entertainment Weekly

Теплий привіт з 90-х! 33 роки тому на телеекранах усього світу йшов серіал про кумедну позаземну істоту. Минуло багато років, і головні актори серіалу Альф змінилися. Нумо подивімось, якими вони стали зараз!

Серіал Альф показували на ТБ з 1986 по 1990 рік. Багатосерійний ситком про прибульця з планети Мелмак, який потрапив на Землю і залишився жити із сім'єю землян, мав неабиякий успіх. Як склалася доля акторів і актрис, які виконали ролі головних героїв, чим вони займаються сьогодні?

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Міхай Месарош

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Міхай Месарош

Угорський циркач зі зростом 88 сантиметрів знімався у величезній ляльці. Через акцент актора Альфа озвучував Пол Фаско – творець ляльки і один з продюсерів проекту. За сценарієм Альф, незважаючи на солідний вік (229 років), був зростом з дитину. Оскільки комп'ютерна графіка тоді не була такою популярною, на його роль знайшли справжнього актора.

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Альф

Всі 102 серії, які тривав серіал, Месарош з'являвся в костюмі свого покритого довгою рудою шерстю персонажа. Його справжнє обличчя багато шанувальників серіалу ніколи не бачили. Відомо, що в останні роки життя Месарош тяжко хворів і не працював. Актор пішов з життя у віці 76 років.

Альф - фото 330352
Альф

Макс Райт

Макс Райт, Альф - фото 330355
Макс Райт, Альф

Макс Райт зіграв Віллі Таннера – главу сім'ї Таннерів. У 1995 році в актора було виявлено важке захворювання, яке вимагало тривалого лікування. Після цього кар'єра Райта на телебаченні пішла на спад, і він зосередився на театрі.

Макс Райт 2019 - фото 330356
Макс Райт 2019

Енн Шедін

Енн Шедін, Альф - фото 330357
Енн Шедін, Альф

Енн Шедін грала дружину Віллі Таннера і маму двох дітей. Сама актриса стала мамою в 1989 році. Шедін народила дочку від актора Крістофера Баррета. Після Альфа артистка майже не знімалася, але викладала акторську майстерність.

Енн Шедін 2019 - фото 330358
Енн Шедін 2019

Андреа Елсон

Андреа Елсон, Альф - фото 330359
Андреа Елсон, Альф

Популярність Елсон отримала після ролі Лінн в комедійному американському серіалі Альф. У 1993 році Андреа вийшла заміж за асистента режисера серіалу Альф Скотта Хоппера. У 1997 у них народилася дочка Клер. Після народження дочки актриса перестала зніматися в кіно і серіалах. Наразі Лінн працює інструктором з йоги.

Андреа Елсон 2019 - фото 330360
Андреа Елсон 2019

Бенджі Грегорі

Бенджі Грегорі, Альф - фото 330361
Бенджі Грегорі, Альф

Бенджі Грегорі перестав зніматися в 15 років. Через 10 років він пішов на флот, де працював в метеорологічній службі. Відслуживши, Грегорі одружився. Дітей у нього немає.

Бенджі Грегорі 2019 - фото 330362
Бенджі Грегорі 2019

Енн Міра

Мама Бена Стіллера - фото 330363
Мама Бена Стіллера

Енн Міра відома американська актриса і мама Бена Стіллера (американського актора, коміка, режисера, сценариста і продюсера). Міру продовжувала зніматися до самої старості і навіть працювала разом з сином (наприклад, у фільмах Зразковий самець і Ніч в музеї). Актриса пішла з життя у віці 85 років.

Енн Міра - фото 330364
Енн Міра

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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