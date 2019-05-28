Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу

Теплий привіт з 90-х! 33 роки тому на телеекранах усього світу йшов серіал про кумедну позаземну істоту. Минуло багато років, і головні актори серіалу Альф змінилися. Нумо подивімось, якими вони стали зараз!

Серіал Альф показували на ТБ з 1986 по 1990 рік. Багатосерійний ситком про прибульця з планети Мелмак, який потрапив на Землю і залишився жити із сім'єю землян, мав неабиякий успіх. Як склалася доля акторів і актрис, які виконали ролі головних героїв, чим вони займаються сьогодні?

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Міхай Месарош

Міхай Месарош

Угорський циркач зі зростом 88 сантиметрів знімався у величезній ляльці. Через акцент актора Альфа озвучував Пол Фаско – творець ляльки і один з продюсерів проекту. За сценарієм Альф, незважаючи на солідний вік (229 років), був зростом з дитину. Оскільки комп'ютерна графіка тоді не була такою популярною, на його роль знайшли справжнього актора.

Альф

Всі 102 серії, які тривав серіал, Месарош з'являвся в костюмі свого покритого довгою рудою шерстю персонажа. Його справжнє обличчя багато шанувальників серіалу ніколи не бачили. Відомо, що в останні роки життя Месарош тяжко хворів і не працював. Актор пішов з життя у віці 76 років.

Альф

Макс Райт

Макс Райт, Альф

Макс Райт зіграв Віллі Таннера – главу сім'ї Таннерів. У 1995 році в актора було виявлено важке захворювання, яке вимагало тривалого лікування. Після цього кар'єра Райта на телебаченні пішла на спад, і він зосередився на театрі.

Макс Райт 2019

Енн Шедін

Енн Шедін, Альф

Енн Шедін грала дружину Віллі Таннера і маму двох дітей. Сама актриса стала мамою в 1989 році. Шедін народила дочку від актора Крістофера Баррета. Після Альфа артистка майже не знімалася, але викладала акторську майстерність.

Енн Шедін 2019

Андреа Елсон

Андреа Елсон, Альф

Популярність Елсон отримала після ролі Лінн в комедійному американському серіалі Альф. У 1993 році Андреа вийшла заміж за асистента режисера серіалу Альф Скотта Хоппера. У 1997 у них народилася дочка Клер. Після народження дочки актриса перестала зніматися в кіно і серіалах. Наразі Лінн працює інструктором з йоги.

Андреа Елсон 2019

Бенджі Грегорі

Бенджі Грегорі, Альф

Бенджі Грегорі перестав зніматися в 15 років. Через 10 років він пішов на флот, де працював в метеорологічній службі. Відслуживши, Грегорі одружився. Дітей у нього немає.

Бенджі Грегорі 2019

Енн Міра

Мама Бена Стіллера

Енн Міра відома американська актриса і мама Бена Стіллера (американського актора, коміка, режисера, сценариста і продюсера). Міру продовжувала зніматися до самої старості і навіть працювала разом з сином (наприклад, у фільмах Зразковий самець і Ніч в музеї). Актриса пішла з життя у віці 85 років.

Енн Міра

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