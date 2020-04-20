Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Кіра Найтлі зіграла на зубах культовий хіт The Beatles: відео

  • 31
Кіра Найтлі - фото 1
Кіра Найтлі / instagram

Відома голлівудська актриса Кіра Найтлі продемонструвала свій особливий талант в прямому ефірі в Instagram. Ось тобі ще одна ідея, як можна розважитися на карантині.

Зірка кіно Кіра Найтлі підтримала ініціативу #HopeFromHome і влаштувала пряму трансляцію для своїх шанувальників в Instagram. Красуня зіграла на зубах культовий хіт "Yesterday" гурту The Beatles.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)

"Я думала, що можу вас розважити, і нічого іншого мені не спало на думку. Я зіграю на зубах, адже це мій єдиний фірмовий трюк", – сказала зірка.

Вперше актриса продемонструвала свій прихований талант під час вечірнього шоу Джиммі Феллона у березні 2019 року. Тоді Найтлі виконала два хіти – Rain Drops Keep Falling on my head і Despacito.

Читайте також: Біллі Айліш показала нового друга: зворушливе фото з щеням

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
  • 16 квітня, 16:21
  • 739
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 63920
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 107293
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз