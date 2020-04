Кіра Найтлі зіграла на зубах культовий хіт The Beatles: відео

Відома голлівудська актриса Кіра Найтлі продемонструвала свій особливий талант в прямому ефірі в Instagram. Ось тобі ще одна ідея, як можна розважитися на карантині.

Зірка кіно Кіра Найтлі підтримала ініціативу #HopeFromHome і влаштувала пряму трансляцію для своїх шанувальників в Instagram. Красуня зіграла на зубах культовий хіт "Yesterday" гурту The Beatles.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)

"Я думала, що можу вас розважити, і нічого іншого мені не спало на думку. Я зіграю на зубах, адже це мій єдиний фірмовий трюк", – сказала зірка.

Вперше актриса продемонструвала свій прихований талант під час вечірнього шоу Джиммі Феллона у березні 2019 року. Тоді Найтлі виконала два хіти – Rain Drops Keep Falling on my head і Despacito.

Читайте також: Біллі Айліш показала нового друга: зворушливе фото з щеням