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Коронавірус Великдень

Біллі Айліш показала нового друга: зворушливе фото з щеням

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / instagram

Популярна американська співачка Біллі Айліш поділилася милим знімком з маленьким собакою, якого взяла з притулку під час пандемії коронавірусу.

Біллі Айліш стала однією з численних зірок, які під час пандемії коронавірусу взяли з притулку собаку. Ще у вівторок, 14 квітня, вона повідомила в сторіс в Instagram, що не змогла встояти, закохалася в цуценя американського пітбуля і забрала його до себе додому. На фото вона назвала песика "маленькою безіменною мавпочкою".

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Тепер в Instagram можна буде регулярно милуватися фото красуні з чарівним сірим щеням, для якого вона ще не придумала кличку. Нове фото з собакою вона підписала емоджі дельфін. Для нього юна поп-зірка вибрала наряд в колір собаки. Що стосується маски для обличчя, то цей аксесуар Біллі Айліш любила одягати ще задовго до пандемії коронавірусу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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