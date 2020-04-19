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Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)

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Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кандида Батіста, – розкута модель у жанрі НЮ та висококласний шеф-кухар у віденському ресторані.

Сьогодні ми підготували для тебе дещо особливе. Знайомимо тебе ближче з унікальною гарячою красунею Кандидою Батіста, яка поєднує у собі розкуту модель у жанрі НЮ та якості відмінного шеф-кухаря. Один її вигляд змушує відчувати голод, і не тільки гастрономічного характеру. Тобі точно сподобається.

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Вік: 37 років;
Зріст: 167 см;
Вага: 58 кг;
Бюст: 95 см.

Кандида – особистість неординарна. Володіючи шикарним тілом, вона ще й чудово управляється з кулінарними премудростями, будучи висококласним кухарем. Зараз дівчина живе у Відні, де успішно робить кар'єру у ресторанному бізнесі, а родом панянка з Бразилії.

А ось шлях до оголеної фотографії почався у красуні досить невинно ще у 2002 році, коли її другові потрібна була модель, яка б допомогла йому практикувати, використовуючи світло та техніку. За словами дівчини, вона не дуже женеться за модою, тому замість цього Кандида почала зніматися оголеною, і це їй сподобалося. Вона виявила, що висловитись їй набагато легше, позуючи без одягу перед камерою, ніж під час спілкування з людьми на вечірці.

А минулого року Кандида знялася для культового Playboy (Slovakia), і там дійсно є на що подивитися. Але, крім цього, є на що подивитися й на сторінці красуні в Instagram. І ми підготували добірку найспокусливіших кадрів нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398907

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398908

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398909

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398910

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398911

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398912

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398913

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398914

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398915

Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+) - фото 398916

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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