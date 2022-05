Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів

Учасники Євробачення 2022 – The Rasmus, представники Фінляндії, та Kalush Orchestra, представники України, – зробили mash-up зі своїх хітів. Дивіться спільне виконання музикантів!

Цьогоріч Євробачення відбудеться в італійському Турині, де і заспівали разом The Rasmus та Kalush Orchestra.

Музиканти поєднали свої пісні та створили суцільну композицію, яка виявилася досить цікавою у музичному звучанні.

"Йо, вчора зробили кавер на пісню @kalush.official і @therasmusofficial. Міксанули декілька хітів. Вам сподобалось?" – прокоментував у своїх соцмережах Олег Псюк, учасник Kalush Orchestra.

The Rasmus також оприлюднили це музичне відео й підписали його так: "Щойно познайомився з дивовижними Kalush Orchestra з України. Stefania x Jezabel x In The Shadows mash up. У всіх нас досі тремтить. Сердечно дякую!"

