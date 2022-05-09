Євробачення 2022: пісні всіх учасників першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення пройде вже 10 травня у Турині, де на сцені зустрінуться представники 17 країн, серед яких й українці Kalush Orchestra. Тому зібрали пісні всіх учасників першого півфіналу, які позмагаються за право звучати у фіналі престижного музичного конкурсу.

Вже зовсім скоро на сцені в італійському місті Турин зійдуться представники 17 різних країн, щоб визначити, хто зуміє пройти у фінал Євробачення 2022. Саме у першому півфіналі під номером 6 виступить і український гурт Kalush Orchestra, пише Радіо MAXIMUM.

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Перший півфінал Євробачення 2022: всі пісні учасників

1. Ronela Hajati – Sekret (Албанія)

2. Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвія)

3. Monika Liu – Sentimentai (Литва)

4. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)

5. LPS – Disko (Словенія)

6. Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

7. Intelligent Music Project – Intention (Болгарія)

8. S10 – De Diepte (Нідерланди)

9. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)

10. MARO – Saudade Saudade (Португалія)

11. Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватія)

12. REDDI – The Show (Данія)

13. LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрія)

14. Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)

15. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)

16. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)

17. Rosa Linn – Snap (Вірменія)

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