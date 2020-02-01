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Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020
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Співачка та блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) випустила пісню "Vegan", з якою побореться у Національному відборі на Євробачення 2020. Слухайте запальний трек авторки хіта "Ахрана отмєна"!
Jerry Heil стала справжньою інтернет-сенсацією 2019 року, а її хіти й зараз лунають звідусіль. Після гучного дебюту молода зірка вирішила спробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення 2020.
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У першому півфіналі, який відбудеться 8 лютого, співачка виступить із піснею "Vegan". За словами Яни, яка, до слова, є не просто веганкою, а ще й сироїдкою, а її конкурсний трек написаний був за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE у статті написав про те, що 2020 рік офіційно оголошений роком Вегана! Співпадіння?
"Яку пісню як глядач я завжди хотіла відправити на Євро? Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні! А щодо білка — мої білки добре видно кожному, коли я закочую очі, слухаючи такі запитання", – розповіла Яна.
Слухати онлайн пісню Jerry Heil – "Веган" на Нацвідбір Євробачення 2020:
Текст і слова пісні Vegan
I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan
Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Veeeeeeeeegan
We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu
Oooooooooh
Shoot me shoot me m/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
BRIDGE:
Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts
Текст і слова пісні Vegan українською
Твоя мама точно мене не зрозуміє
Вона готує нам паелью – а я не їм м’яса.
Ось так все почалося, почалося.
Твій тато точно не допетрає
Чого це я сиджу жую моркву.
А я просто веган, веган.
Оооо, давай-давай, стріляй своїми жартами
Про мої детокс “5 o’clock” чаї
Ок.
Приспів:
Та бо я просто веган!
Так що наш місяць не зможе бути МЕДОВИМ
(вегани не вживають мед)
Кожен раз, коли ми собачимося, мене коробить.
Веган!
Дайте руколи – візьміть гроші!
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша…
Веееегаааан!
Та бо я просто веган!
Ми познайомилися в Тіндері –
І ось наше перше побачення!
Сподівалася, ти моя веганська кровиночка!
Та де там! Де там!
Я худа, та я не здихля!
О як неочікувано, питання про б12.
Абонент не може відповісти – він жує тофу, тофу.
Тук-тук!
Стр-стр-стріляй своїми жартами,
А я поки відійду – у мене детокс чай за розкладом
Приспів:
Та бо я просто веган!
Так що наш місяць не зможе бути МЕДОВИМ
(вегани не вживають мед)
Кожен раз, коли ми собачимося, мене коробить.
Веган!
Дайте руколи – візьміть гроші!
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша…
Веееегаааан!
Та бо я просто веган!
Хоч лимон такий кислючий,
Фрукт корисний та цілющий
Фіолетова, красива,
Запашна, солодка слива
Хоч лимон такий кислючий,
Фрукт корисний та цілющий
Фіолетова, красива,
Запашна, солодка слива
Питаєш, звідки брати сили в залі,
Щоб виростити горіх?
Ще раз запитаєш, звідки беру протеїн –
Таки отримаєш на горіхи!
Приспів:
Та бо я просто веган!
Так що наш місяць не зможе бути МЕДОВИМ
(вегани не вживають мед)
Кожен раз, коли ми собачимося, мене коробить.
Веган!
Дайте руколи – візьміть гроші!
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша…
Веееегаааан!
Та бо я просто веган!
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