На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
- 9
Дует TVORCHI представив пісню, з якою хлопці планують підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек тернопільських музикантів отримав назву "Bonfire". Слухайте запальну новинку із глибоким змістом!
Із піснею "Bonfire", що в перекладі означає "Багаття", TVORCHI виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого. За словами молодих виконавців, їхній трек розповідає про те, що хоче донести до світу сучасна молодь. Дует наголошує, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети й відповідати за свої дії.
Це цікаво: Прем'єра конкурсної пісні David Axelrod – HORIZON
"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки й все змінити", – закликає гурт TVORCHI, у який входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Дует був заснований в 2018 році та вже підкорив українців танцювальними хітами.
Слухати онлайн пісню TVORCHI – Bonfire на Нацвідбір Євробачення 2020:
На рахунку хлопців – два альбоми: "The parts" (2018) і "Disco lights" (2019), а також популярні сингли – "Believe" та #не танцюю. "Ми – молодь, нове покоління в музиці. Андрію – 23, Джеффрі – 22, а нашому менеджеру – 26. Хто ми, як не нове дихання? Наша команда з Тернополя, у якому проживає 220 000 осіб. І ми розбиваємо стереотипи й міняємо уяву людей про світ. Навіть в такому маленькому місті ми створюємо музику, яку слухає весь світ (не знаючи, що ми з України). Джеффрі з Нігерії, але ми пишемо й українські треки. Євробачення для нас цікаве з різних причин: по-перше, це наш перший конкурс, і цікаво подивитися, як все відбувається зсередини. По-друге, хочемо поділитися своєю музикою і показати іншим, що зараз кордонів не існує", – додають музиканти.
Текст і слова пісні Bonfire
Don't play with our minds
Don't play with our hearts….yeah
You're Selling your soul
Just to feel whole….yeah
Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain
Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change
Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
La la la la la
La la la la la
The longer you look
The lesser you know
Don't live in the dream
Cause' you need control
Cause' the longer you look
The lesser you know
There's nothing to show…
FIRE…
Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain
PRECHORUS
Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change
Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
No one can hold you down...
No one can stop you now...
Читайте також: Відомий порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
16:19У новому трейлері Соніка в кіно знялись спортсмени
-
16:07Сліпа на СТБ: дата виходу і графік серій містичного серіалу
-
15:53Гільдія акторів Голлівуду прийняла нові правила зйомок секс-сцен
-
15:31Камери зняли перший метеор у 2020 році
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:13Експерти розповіли, як правильно надягати медичну маску
-
14:43Volkswagen купуватиме електрокари сам у себе, щоб не платити штрафи
-
14:31Британський паб заборонив вхід людям без шкарпеток і в спортивних штанах, і ось чому
-
14:14Розкрито подробиці камери нового флагмана Sony Xperia 5 Plus
-
13:45Віталій Кличко показав водіям, як швидше пересуватися по Києву: відео
-
13:21Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри
-
12:57Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото
-
12:30Укравтодор показав карту з майбутніми автобанами: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:10Ілон Маск змінив нік у Twitter і випустив електронний трек зі своїм вокалом
-
11:35Логопед з США навчила свого собаку говорити: кумедні відео
-
11:11Настя Каменських розбурхала Instagram зухвалим образом в бікіні
-
10:40Здивуйся по максимуму! 5 книг, які можна не лише читати
-
10:22Американський актор отримав 10-річну підписку від Pornhub за фотографію з оголеним торсом
-
09:49General Motors анонсувала новий Hummer вперше за 10 років
-
09:23Белла Хадід розбурхала мережу відвертими образами у гарячій фотосесії
-
08:52Кріштіану Роналду відреагував на свій рекорд за кількістю підписників в Instagram
-
08:25Таїланд відвідала рекордна кількість українців з часів незалежності
-
07:53Nissan показали новий кросовер за 10 000 доларів
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
12:57Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото
-
10:40Здивуйся по максимуму! 5 книг, які можна не лише читати
-
07:15Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 30 січня
-
21:53Неймовірно, але факт: люди дійсно думають, що коронавірус пов'язаний із пивом Corona
-
20:00ТЕСТ: Визнач свій сексуальний тип
-
18:10На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива дружина президента Меланія Трамп (18+)
-
14:15Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
12:13Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
-
10:26Нова рок-музика січня 2020: плейлист найкрутіших треків місяця
-
07:18Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом
- 29 січня
-
21:5210 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі