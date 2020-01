TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Дует TVORCHI представив пісню, з якою хлопці планують підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек тернопільських музикантів отримав назву "Bonfire". Слухайте запальну новинку із глибоким змістом!

Із піснею "Bonfire", що в перекладі означає "Багаття", TVORCHI виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого. За словами молодих виконавців, їхній трек розповідає про те, що хоче донести до світу сучасна молодь. Дует наголошує, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети й відповідати за свої дії.

Це цікаво: Прем'єра конкурсної пісні David Axelrod – HORIZON

"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки й все змінити", – закликає гурт TVORCHI, у який входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Дует був заснований в 2018 році та вже підкорив українців танцювальними хітами.

Слухати онлайн пісню TVORCHI – Bonfire на Нацвідбір Євробачення 2020:

На рахунку хлопців – два альбоми: "The parts" (2018) і "Disco lights" (2019), а також популярні сингли – "Believe" та #не танцюю. "Ми – молодь, нове покоління в музиці. Андрію – 23, Джеффрі – 22, а нашому менеджеру – 26. Хто ми, як не нове дихання? Наша команда з Тернополя, у якому проживає 220 000 осіб. І ми розбиваємо стереотипи й міняємо уяву людей про світ. Навіть в такому маленькому місті ми створюємо музику, яку слухає весь світ (не знаючи, що ми з України). Джеффрі з Нігерії, але ми пишемо й українські треки. Євробачення для нас цікаве з різних причин: по-перше, це наш перший конкурс, і цікаво подивитися, як все відбувається зсередини. По-друге, хочемо поділитися своєю музикою і показати іншим, що зараз кордонів не існує", – додають музиканти.

Текст і слова пісні Bonfire

Don't play with our minds

Don't play with our hearts….yeah

You're Selling your soul

Just to feel whole….yeah

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change

Young is the new law

Give us that new love .... Ooooh

we're sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

Young is the new law

Give us that new love .... Ooooh

we're sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

La la la la la

La la la la la

The longer you look

The lesser you know

Don't live in the dream

Cause' you need control

Cause' the longer you look

The lesser you know

There's nothing to show…

FIRE…

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain

PRECHORUS

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change

Young is the new law

Give us that new love .... Ooooh

we're sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

Young is the new law

Give us that new love .... Ooooh

we're sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

No one can hold you down...

No one can stop you now...

Дует "Творчі"

Читайте також: Відомий порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору