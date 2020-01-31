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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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Прем'єра пісні TVORCHI – Bonfire - фото 1
Прем'єра пісні TVORCHI – Bonfire

Дует TVORCHI представив пісню, з якою хлопці планують підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек тернопільських музикантів отримав назву "Bonfire". Слухайте запальну новинку із глибоким змістом!

Із піснею "Bonfire", що в перекладі означає "Багаття", TVORCHI виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого. За словами молодих виконавців, їхній трек розповідає про те, що хоче донести до світу сучасна молодь. Дует наголошує, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети й відповідати за свої дії.

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"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки й все змінити", – закликає гурт TVORCHI, у який входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Дует був заснований в 2018 році та вже підкорив українців танцювальними хітами.

Слухати онлайн пісню TVORCHI – Bonfire на Нацвідбір Євробачення 2020:

На рахунку хлопців – два альбоми: "The parts" (2018) і "Disco lights" (2019), а також популярні сингли – "Believe" та #не танцюю. "Ми – молодь, нове покоління в музиці. Андрію – 23, Джеффрі – 22, а нашому менеджеру – 26. Хто ми, як не нове дихання? Наша команда з Тернополя, у якому проживає 220 000 осіб. І ми розбиваємо стереотипи й міняємо уяву людей про світ. Навіть в такому маленькому місті ми створюємо музику, яку слухає весь світ (не знаючи, що ми з України). Джеффрі з Нігерії, але ми пишемо й українські треки. Євробачення для нас цікаве з різних причин: по-перше, це наш перший конкурс, і цікаво подивитися, як все відбувається зсередини. По-друге, хочемо поділитися своєю музикою і показати іншим, що зараз кордонів не існує", – додають музиканти.

TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020 - фото 383336

Текст і слова пісні Bonfire

Don't play with our minds
Don't play with our hearts….yeah
You're Selling your soul
Just to feel whole….yeah

Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain

Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change

Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire

Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire

La la la la la
La la la la la

The longer you look
The lesser you know
Don't live in the dream
Cause' you need control

Cause' the longer you look
The lesser you know
There's nothing to show…
FIRE…

Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain
PRECHORUS
Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change

Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire

Young is the new law
Give us that new love .... Ooooh
we're sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire

No one can hold you down...
No one can stop you now...

Дует 'Творчі' - фото 383326
Дует "Творчі"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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