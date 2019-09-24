Jerry Heil – Вільна каса: дивіться запальний кліп на новий хіт зірки

Інтернет-сенсація року Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) потішила шанувальників прем'єрою! Авторка хіта "Ахрана отмєна" випустила новий хіт "Вільна каса" та одразу оприлюднила кліп на нього. Зацініть!

У новій пісні Jerry Heil переосмислює традиційну клятву любити "в коханні і в горі" на більш реалістичну – обіцянку кохати "в голоді й жирі". Юна зірка закликає любити її і дрищем, і жиробасом. Фанатам артистки ця пісня вже добре знайома з літа, але офіційну прем’єру співачка вирішила підкріпити яскравим, а також доволі іронічним відеорядом, режисером якого став Діма Маніфест.

Слухати нову пісню і дивитись онлайн кліп JERRY HEIL – Вільна каса:

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Співачка зазначає, що лейтмотивом пісні є звичайна побутова історія, яка близька багатьом: хлопець кидає дівчину через її зайву вагу. Але ж, фетшеймінг призводить лише до одного – він змушує людей відчувати сором, наслідком якого може бути депресія.

"У трек я вклала декілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже не існує нічого серйозного, тож єдиний правильний варіант дій в разі виникнення проблемної ситуації – висміяти її. По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати "по обгортці". А також, висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає коли родичі та друзі питають коли заміж", – коментує Jerry Heil.

Текст і слова пісні "Вільна каса"

Мою бабусю бісить,

Що я сиджу без діла,

Не маю чоловіка,

В 23 не народила.

Та це не зовсім правда,

Бо як сказав мій милий:

Ти стала виглядати так,

Що ніби трійню з'їла!

Обіцянки, цяцянки –

В радості й горі!

Обіцяв: любити,

А взимку – на море!

Дивився у очі

Так щиро і щиро!

Любитиму! – Битиму тебе

В голоді й жирі!

Моя каса тепер вільна!

Вільна, вільна каса!

Люби мене дрищем

І люби жиробасом!

Вільна, вільна каса!

Мильна, мильна драма!

Шукай мене в Черкасах! –

Я буду у мами!

І кожен раз як чую

Рідне "вільна каса"

Голос в голові шепоче

"можна, ти ж на масі"

Чізбургер меню

Кока кола, більше льоду

Майка XXL

Oversize тепер в моді

Обіцянки, цяцянки –

В радості й горі!

Обіцяв: любити,

А взимку – на море!

Дивився у очі

Так щиро і щиро!

Любитиму! – Битиму тебе

В голоді й жирі!

Моя каса тепер вільна!

Вільна, вільна каса!

Люби мене дрищем

І люби жиробасом!

Вільна, вільна каса!

Мильна, мильна драма!

Шукай мене в Черкасах! –

Я буду у мами!

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Моя каса тепер вільна!

Вільна, вільна каса!

Люби мене дрищем

І люби жиробасом!

Вільна, вільна каса!

Мильна, мильна драма!

Шукай мене в Черкасах! –

Я буду у мами!

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