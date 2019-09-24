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Jerry Heil – Вільна каса: дивіться запальний кліп на новий хіт зірки
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Інтернет-сенсація року Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) потішила шанувальників прем'єрою! Авторка хіта "Ахрана отмєна" випустила новий хіт "Вільна каса" та одразу оприлюднила кліп на нього. Зацініть!
У новій пісні Jerry Heil переосмислює традиційну клятву любити "в коханні і в горі" на більш реалістичну – обіцянку кохати "в голоді й жирі". Юна зірка закликає любити її і дрищем, і жиробасом. Фанатам артистки ця пісня вже добре знайома з літа, але офіційну прем’єру співачка вирішила підкріпити яскравим, а також доволі іронічним відеорядом, режисером якого став Діма Маніфест.
Слухати нову пісню і дивитись онлайн кліп JERRY HEIL – Вільна каса:
Це цікаво: Jerry Heil випустила новий кліп НАТВЕРКАЙ
Співачка зазначає, що лейтмотивом пісні є звичайна побутова історія, яка близька багатьом: хлопець кидає дівчину через її зайву вагу. Але ж, фетшеймінг призводить лише до одного – він змушує людей відчувати сором, наслідком якого може бути депресія.
"У трек я вклала декілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже не існує нічого серйозного, тож єдиний правильний варіант дій в разі виникнення проблемної ситуації – висміяти її. По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати "по обгортці". А також, висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає коли родичі та друзі питають коли заміж", – коментує Jerry Heil.
Текст і слова пісні "Вільна каса"
Мою бабусю бісить,
Що я сиджу без діла,
Не маю чоловіка,
В 23 не народила.
Та це не зовсім правда,
Бо як сказав мій милий:
Ти стала виглядати так,
Що ніби трійню з'їла!
Обіцянки, цяцянки –
В радості й горі!
Обіцяв: любити,
А взимку – на море!
Дивився у очі
Так щиро і щиро!
Любитиму! – Битиму тебе
В голоді й жирі!
Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищем
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! –
Я буду у мами!
І кожен раз як чую
Рідне "вільна каса"
Голос в голові шепоче
"можна, ти ж на масі"
Чізбургер меню
Кока кола, більше льоду
Майка XXL
Oversize тепер в моді
Обіцянки, цяцянки –
В радості й горі!
Обіцяв: любити,
А взимку – на море!
Дивився у очі
Так щиро і щиро!
Любитиму! – Битиму тебе
В голоді й жирі!
Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищем
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! –
Я буду у мами!
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Моє нове гасло – хачапурі з маслом
Моє нове гасло – хачапурі з маслом
Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищем
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! –
Я буду у мами!
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