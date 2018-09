Imagine Dragons – Zero: текст нової пісні гурту

Американський гурт Imagine Dragons представив нову пісню. Новинка під назвою Zero уже підкорила фанів колективу, послухайте і ви! А ще вчіть слова пісні разом з нами.

Нова пісня Imagine Dragons з'явилася на Youtube-каналі гурту.

Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons активно їздить по США у рамках туру на підтримку свого останнього альбому Evolve, однак це не заважає музикантам створювати нові треки. Разом з композицією Zero вийшло також і Lyrics-відео.

Imagine Dragons – Zero – слухати нову пісню онлайн:

Текст і слова пісні Imagine Dragons – Zero

I find it hard to say the things I want to say the most

Find a little bit of steady as I get close

Find a balance in the middle of the chaos

Send me low, send me high, send me never demigod

I remember walking in the cold of November

Hoping that I make it to the end of December

27 years and the end on my mind

But holding to the thought of another time

But looking to the ways of the ones before me

Looking for the path of the young and lonely

I don't want to hear about what to do

I don't want to do it just to do it for you



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to always feel, feel

Like I'm empty and there's nothing really real, real

I'm looking for a way out



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to never feel, feel

Like I'm good enough for anything that's real, real

I'm looking for a way out



I find it hard to tell you how I want to run away

I understand it always makes you feel a certain way

I find a balance in the middle of the chaos

Send me up, send me down

Send me never demigod



I remember walking in the heat of the summer

Wide eyed one with a mind full of wonder

27 years and I've nothing to show

Falling from the dove to the dark of the crow

Looking to the ways of the ones before me

Looking for a path of the young and lonely

I don't want to hear about what to do, no

I don't want to do it just to do it for you



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to always feel, feel

Like I'm empty and there's nothing really real, real

I'm looking for a way out



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to never feel, feel

Like I'm good enough for anything that's real, real

I'm looking for a way out



Let me tell you bout it

Let me tell you bout it

Maybe you're the same as me



Let me tell you bout it

Let me tell you bout it

They say the truth will set you free



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to always feel, feel

Like I'm empty and there's nothing really real, real

I'm looking for a way out



Hello, hello

Let me tell you what it's like to be a zero, zero

Let me show you what it's like to never feel, feel

Like I'm good enough for anything that's real, real

I'm looking for a way out

