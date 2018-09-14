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Олександр Пономарьов – Неймовірна: романтичний кліп і текст пісні
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Олександр Пономарьов випустив новий ефектний кліп "Неймовірна", у якому показує нову історію кохання. Дивіться кліп онлайн та текст пісні разом з Радіо МАКСИМУМ!
Український співак Олександр Пономарьов презентував новий романтичний кліп на пісню "Неймовірна". Ролик, який нагадав фанатам короткий, але захопливий фільм, знайомить з історією кохання без перепон.
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"Кліп "Неймовірна" розповідає про те, що людське щастя доступне всім. Любов – чудо, здатність любити – талант. У цій історії чоловік любить жінку, і для нього немає нічого неможливого, а складну особливість дівчини він сприймає як звичайне життя. Таким і повинен бути справжній чоловік", – ділиться Пономарьов.
Олександр Пономарьов – Неймовірна, дивіться кліп онлайн:
Олександр Пономарьов – Неймовірна, текст пісні:
Забрало сонце за собою день
Щоб завтра знову нам його віддати
Я маю не один мільйон натхнень
Постійно прозріваючи кохати
Неймовірна, ти неймовірна
Неймовірно, що очі твої так схожі на небо
Неймовірна, ти неймовірна
Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба
Ти моє серце, ти душа моя, ти все
Про що я мріяв, вірив до сих пір
Ти неймовірне щастя знову нас несе
На своїх крилах ти лише повір
Тиша - найкращі ліки від безнадійної
Рясної, хворобливої зливи
Яка, мов руїна, тяжко, тяжко падає за мною
Неймовірна, ти неймовірна
Неймовірно, що очі твої так схожі на небо
Неймовірна, ти неймовірна
Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба
Неймовірна, ти неймовірна
Неймовірно, що очі твої так схожі на небо
Неймовірна, ти неймовірна
Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба
Моя мила тиша, край тебе виявилась не завжди самотність
І вік твоєї появи незазеленіння марних втрат моїх
Моя люба тиша, тепер мені не шкода ні краплі своєї волі
Бо ти і є дар, дар люто любити її до скону
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