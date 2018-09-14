Олександр Пономарьов – Неймовірна: романтичний кліп і текст пісні

Олександр Пономарьов випустив новий ефектний кліп "Неймовірна", у якому показує нову історію кохання. Дивіться кліп онлайн та текст пісні разом з Радіо МАКСИМУМ!

Український співак Олександр Пономарьов презентував новий романтичний кліп на пісню "Неймовірна". Ролик, який нагадав фанатам короткий, але захопливий фільм, знайомить з історією кохання без перепон.

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"Кліп "Неймовірна" розповідає про те, що людське щастя доступне всім. Любов – чудо, здатність любити – талант. У цій історії чоловік любить жінку, і для нього немає нічого неможливого, а складну особливість дівчини він сприймає як звичайне життя. Таким і повинен бути справжній чоловік", – ділиться Пономарьов.

Олександр Пономарьов – Неймовірна, дивіться кліп онлайн:

Олександр Пономарьов – Неймовірна, текст пісні:

Забрало сонце за собою день

Щоб завтра знову нам його віддати

Я маю не один мільйон натхнень

Постійно прозріваючи кохати

Неймовірна, ти неймовірна

Неймовірно, що очі твої так схожі на небо

Неймовірна, ти неймовірна

Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба

Ти моє серце, ти душа моя, ти все

Про що я мріяв, вірив до сих пір

Ти неймовірне щастя знову нас несе

На своїх крилах ти лише повір

Тиша - найкращі ліки від безнадійної

Рясної, хворобливої зливи

Яка, мов руїна, тяжко, тяжко падає за мною

Неймовірна, ти неймовірна

Неймовірно, що очі твої так схожі на небо

Неймовірна, ти неймовірна

Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба

Неймовірна, ти неймовірна

Неймовірно, що очі твої так схожі на небо

Неймовірна, ти неймовірна

Лиш я і ти і нічого, нічого нам більше не треба

Моя мила тиша, край тебе виявилась не завжди самотність

І вік твоєї появи незазеленіння марних втрат моїх

Моя люба тиша, тепер мені не шкода ні краплі своєї волі

Бо ти і є дар, дар люто любити її до скону

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