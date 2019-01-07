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Привітання з Різдвом 2019 в прозі: побажання своїми словами
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Привітання з Різдвом Христовим 2019 у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві різдвяні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких.
Різдво – це тихе сімейне свято. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Божого Сина, перетворюється в очікування дива і казкових перетворень. У цей чудотворний день прийнято вітати рідних та близьких з святом. Проза – чудовий варіант для привітання з Різдвом Христовим.
До теми: Картинки з Різдвом Христовим 2019: різдвяні відкритки і листівки
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
- Красиві привітання у прозі з Різдвом Христовим
- Прикольні вітання прозою
- Оригінальні побажання своїми словами
- Картинки та відкритки з вітанням з Різдвом
Гарні привітання з Різдвом Христовим у прозі
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Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов торжествує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.
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Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії і сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!
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Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові і затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!
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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.
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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті і жив в душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи і заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.
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Нехай тобі Різдво в дар принесе затишний будинок, відданих друзів, радісні враження. Нехай буде безліч вражаючих подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів!
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Віфлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.
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Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, життя буде цікавим. Миру вашій родині і щастя кожному!
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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою і любов'ю!
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Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.
Привітання з Різдвом у відео
Оригінальні поздоровлення з Різдвом своїми словами
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З Різдвом! Від щирого серця і душі вітаємо з цим святом. Нехай Бог береже і захищає. Нехай стравами буде багатий ваш стіл. Сміх і радість хай як річка тече, а щастя осіває ваш життєвий шлях. Нехай Бог злих людей з чорними помислами від будинку вашого відганяє, а доброту і удачу в гості кличе. Нехай сім'я ваша стане міцнішою і теплотою наповнитися кожен ваш день.
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З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб Господь Бог подарував твоїй чистій душі небесну легкість, сильну віру у свої безмежні можливості, безкорисливу доброту і прекрасне життя.
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Настало найсвітліше, радісне і прекрасне свято – Різдво Христове. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові і добра, радості і щастя, успіхів і удачі. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Нехай здійсняться мрії і бажання. Зі святом!
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Вітаємо зі святом Різдва, нехай же воно пройде так, щоб було не просто, що згадати, а й що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменують прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всіх попередніх.
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Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і здійсняться найзаповітніші мрії!
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Різдво Христове - світле свято, з приходом якого домівки наповнюються чарами! Будьте щасливі! Бережіть чистоту власних душ, живіть у любові та порозумінні, а також дійте за совістю!
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Вітаю з Різдвом! Хай ваш дім наповниться затишком та теплом. Нехай збуваються всі, навіть найменші мрії! Серця близьких та рідних хай зігріває любов та турбота. Нехай оточення буде добрим та щирим, а Різдвяна зірка завжди показує шлях!
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Я вітаю вас з цим прекрасним святом, адже сьогодні народився наш Спаситель - Ісус Христос! Від всього серця бажаю вам та вашим близьким спокою в душі та миру вдома та в країні!
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З Різдвом! Бажаю всього найкращого - здоров'я, добра, казкового кохання. Хай на обличчі буде щаслива посмішка, а кишені будуть повні купюр!
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Січневе небо сьогодні прикрасило сяйво різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки! Яскравих емоцій та простих вирішень життєвих завдань!
Привітання з Рождеством Христовим у відео
Прикольні вітання з Різдвом Христовим прозою
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Коли Різдвяна ніч засяє зірками, нехай ваше найбільше бажання збудеться. Хай майбутнє принесе розуміння сенсу буття та власного щастя! Хай минуле приходить тільки зі світлими спогадами, а теперішнє залишається успішним та радісним!
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На Різдво в сімейному колі подякуємо Христу та Господу молитвою, адже вони чують всі наші думки і сподівання, а також бачать всі дії. Бажаю кожному отримати власне щастя та душевний спокій. Хай збудуться найбажаніші мрії!
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У таке світле свято, яке дарує людям віру в чудо та позбавлення від мук, побажаю надії на найкраще на найдобріше, адже все одно людина з чистою душею отримає чимало радості, а життя її буде довгим та щасливим!
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Прийміть мої вітання з Різдвом Христовим, святом, яке відрізняється особливим теплом, світлом та добротою. Від усього серця бажаю щастя, успіхів та удачі у всіх починаннях!
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Різдво - світле святе. Тому в цей день бажаю найголовнішого у житті - щастя, яке не купити за гроші. Удачі, яку важко зловити. А також здоров'я, без якого нікуди. Хай це Різдво стане одним із найяскравіших моментів у житті!
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Різдво - це день, коли у світ з любов'ю увійшов Ісус Христос. Нехай у це свято замовкне вся зброя і тільки феєрверки та зорі сяятимуть у небі. Хай наші серця наповняться любов'ю до всіх людей!
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Вітаю з Рождеством Христовим! У це світле свято хочу побажати бачити тільки найкраще у світі та знаходити у людях добро. Даруйте надію близьким, втілюйте свої мрії та щиро вірте і ніколи не забувайте про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що вже є, і насолоджуватись кожним моментом життя!
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Вітаю з радісним святом Різдва Христового! Хай у вашій душі назавжди поселяться мир, щастя та доброта. Хай ваш дім буде повний любові, а близькі та рідні люди будуть завжди поряд. Хай кожен день буде багатий на Боже благословіння і хай серце нічого не потребує!
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У світле свято Різдва побажаю вам добра і щастя, добробуту та затишку вашій домівці, душевного тепла, порозуміння та підтримки в родині. Хай ваше життя буде щасливим, мирним та спокійним.
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Від усієї душі прийміть побажання зі святом Рождества! Хай Господь Бог буде дуже добрим до вас та милостивим, а також дарує свою безмежну любов, віру та тепло.
Привітання з Різдвом у картинках та листівках
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