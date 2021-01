HBO зніме продовження серіалу Секс і місто: у мережі з'явився тизер

Відомий серіал "Секс і місто" отримав продовження, щоправда, дата прем'єри шоу поки не відома. Сиквел розповість про життя трьох головних героїнь оригінального проєкту 20 років по тому.

Навесні у Нью-Йорку стартують зйомки продовження легендарного серіалу 90-х серіалу "Секс і місто". Проєкт називається "And just like that", він розповість про життя подруг 20 років по тому. За сюжетом, героїням буде близько 50 років. Десять півгодинних епізодів вийдуть на стрімінговій платформі HBO Max.

У серіалі знімаються Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Вони також стали виконавчими продюсерами проєкту. Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, на екранах не з'явиться.

Серіал "Секс і місто" вийшов в ефір у червні 1998 року. Всього було шість сезонів, проєкт закрили у 2004 році. В продовження було знято два повнометражних фільми і приквел "Щоденники Керрі" з двох сезонів.

Тизер сиквела опублікувала в Instagram актриса Сара Джессіка Паркер:

