Дивіться видалену сцену серіалу Офіс: у ній Дуайт Шрут потрапив у Матрицю

З нагоди виходу американського серіалу "Офіс" на сервісі Peacock творці серіалу поділилися одним з фірмових cold open – заставок серій, що не мають стосунку до основного сюжету епізоду. Гайда дивитися сцену, в якій Дуайт Шрут потрапив у Матрицю.

Річ у тім, що після відходу "Офісу" з Netflix його викладають на новій платформі в так званій Superfan-версії. З новими сценами, у тому числі тими, що раніше не виходили навіть на домашніх носіях.

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У новому пролозі Джим вирішує розіграти Дуайта, переконавши його, що той перебуває у Матриці з однойменного фільму.

Пранк влаштований у звичайних для Джима і Пем масштабах: вони навіть спеціально видресирували чорного кота, щоб той пройшов перед дверима офісу Дуайта двічі, викликавши у нього почуття дежавю. Далі Дуайта кличуть до підвалу на зустріч з місцевим Морфеусом, який пропонує йому вибрати між червоною і синьою пігулкою.

Тут усе йде шкереберть в кращому дусі "Офісу", перетворюючи сцену з комедійної на зворушливу (а потім знову на комедійну). Дуайт так задоволений своїм особистим життям і посадою регіонального менеджера, що відмовляється від червоної пігулки... і Джим не впевнений, що йому поклали в синю!

Раніше вктор Браян Баумгартнер, відомий за роллю бухгалтера Кевіна Мелоуна, став найуспішнішим автором програми Cameo у 2020 році. Йому вдалося заробити понад мільйон доларів, записуючи відеолистівки для користувачів програми. Зірка популярного ситкому NBC "Офіс" Браян Баумгартнер бере за привітання 195 доларів. Це означає, що у 2020 році актор потішив щонайменше 5128 своїх шанувальників. Успіх Браяна підтверджують 1895 відгуків і тверда 5-зіркова оцінка.

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