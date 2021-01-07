ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись

Найкрутіші прем'єри серіалів січня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць нового року.

Історія лайливих слів (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: History Of Swear Words

Жанр: комедія, скетч

Країна: США

Режисер: Белламі Блекстоун

У головних ролях: Ніколас Кейдж, Нік Офферман, ДеРей Девіс, Джим Джеффріс, Барон Вон

Тривалість: - хв.

Коли: з 5 січня 2021

Комедійно розважальний серіал з 6 епізодів знайомитиме людей із походженням лайливих слів в англійській мові. У кожній серії експерти, коміки та актори будуть ділитись цікавими історіями та фактами.

Історія лайливих слів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Містер Мер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Mr. Mayor

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Емілі Ешкрафт, Роберт Керлок, Тіна Фей

У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи

Тривалість: 30 хв.

Коли: з 7 січня 2021

Успішний бізнесмен вирішує доволі креативно привернути до себе увагу доньки-підлітка, тому балотується у мери Лос-Анджелеса. Все б нічого, але дивом він перемагає на виборах, хоча й зовсім не розуміє, що йому потрібно робити.

Містер Мер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Арсен Люпен (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Arsene Lupin

Жанр: детектив, фантастика, драма, кримінал

Країна: Франція, США

Режисер: Людовік Бернард, Луї Летерьє

У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи

Тривалість: 30 хв.

Коли: з 8 січня 2021

Мало хто не знає про благородного злодія Арсена Люпена, з яким завдяки книжці познайомився і головний герой. Але він не тільки дізнався історію хитрого зловмисника, а й отримав шанс змінити життя.

Арсен Люпен, дивитись трейлер серіалу онлайн:

ВандаВіжн (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: WandaVision

Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик

Країна: США

Режисер: Метт Шекман

У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 15 січня 2021

Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів.

ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вокер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Walker, Texas Ranger

Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик

Країна: США

Режисер: Анна Фріке

У головних ролях: Джаред Падалекі, Ліндсі Морган, Кіген Аллен, Мітч Піледжі, Одетт Еннейбл

Тривалість: - хв.

Коли: з 21 січня 2021

Перезавантаження культового серіалу про Вокера, техаського рейнджера, обіцяє бути епічним. В головній ролі тепер зірка "Надприродного" Джаред Падалекі. Відома історія у новому вигляді.

Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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