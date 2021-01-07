Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись

  • 1
Серіали, які вийдуть у січні 2021 - фото 1
Серіали, які вийдуть у січні 2021

Найкрутіші прем'єри серіалів січня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць нового року.

Історія лайливих слів (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: History Of Swear Words
Жанр: комедія, скетч
Країна: США
Режисер: Белламі Блекстоун
У головних ролях: Ніколас Кейдж, Нік Офферман, ДеРей Девіс, Джим Джеффріс, Барон Вон
Тривалість: - хв.
Коли: з 5 січня 2021

Комедійно розважальний серіал з 6 епізодів знайомитиме людей із походженням лайливих слів в англійській мові. У кожній серії експерти, коміки та актори будуть ділитись цікавими історіями та фактами.

Історія лайливих слів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

І ще: Найкращі серіали 2020 року: рейтинг ТОП-16 новинок, які варто подивитись

Містер Мер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Mr. Mayor
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Емілі Ешкрафт, Роберт Керлок, Тіна Фей
У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 7 січня 2021

Успішний бізнесмен вирішує доволі креативно привернути до себе увагу доньки-підлітка, тому балотується у мери Лос-Анджелеса. Все б нічого, але дивом він перемагає на виборах, хоча й зовсім не розуміє, що йому потрібно робити.

Містер Мер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Арсен Люпен (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Arsene Lupin
Жанр: детектив, фантастика, драма, кримінал
Країна: Франція, США
Режисер: Людовік Бернард, Луї Летерьє
У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 8 січня 2021

Мало хто не знає про благородного злодія Арсена Люпена, з яким завдяки книжці познайомився і головний герой. Але він не тільки дізнався історію хитрого зловмисника, а й отримав шанс змінити життя.

Арсен Люпен, дивитись трейлер серіалу онлайн:

ВандаВіжн (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: WandaVision
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Метт Шекман
У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 15 січня 2021

Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів.

ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вокер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Walker, Texas Ranger
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Анна Фріке
У головних ролях: Джаред Падалекі, Ліндсі Морган, Кіген Аллен, Мітч Піледжі, Одетт Еннейбл
Тривалість: - хв.
Коли: з 21 січня 2021

Перезавантаження культового серіалу про Вокера, техаського рейнджера, обіцяє бути епічним. В головній ролі тепер зірка "Надприродного" Джаред Падалекі. Відома історія у новому вигляді.

Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 12:50
  • 139766
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1012
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2747684
Загрузка...
Новини