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ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
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Найкрутіші прем'єри серіалів січня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць нового року.
Історія лайливих слів (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: History Of Swear Words
Жанр: комедія, скетч
Країна: США
Режисер: Белламі Блекстоун
У головних ролях: Ніколас Кейдж, Нік Офферман, ДеРей Девіс, Джим Джеффріс, Барон Вон
Тривалість: - хв.
Коли: з 5 січня 2021
Комедійно розважальний серіал з 6 епізодів знайомитиме людей із походженням лайливих слів в англійській мові. У кожній серії експерти, коміки та актори будуть ділитись цікавими історіями та фактами.
Історія лайливих слів, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Містер Мер (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Mr. Mayor
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Емілі Ешкрафт, Роберт Керлок, Тіна Фей
У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 7 січня 2021
Успішний бізнесмен вирішує доволі креативно привернути до себе увагу доньки-підлітка, тому балотується у мери Лос-Анджелеса. Все б нічого, але дивом він перемагає на виборах, хоча й зовсім не розуміє, що йому потрібно робити.
Містер Мер, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Арсен Люпен (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Arsene Lupin
Жанр: детектив, фантастика, драма, кримінал
Країна: Франція, США
Режисер: Людовік Бернард, Луї Летерьє
У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 8 січня 2021
Мало хто не знає про благородного злодія Арсена Люпена, з яким завдяки книжці познайомився і головний герой. Але він не тільки дізнався історію хитрого зловмисника, а й отримав шанс змінити життя.
Арсен Люпен, дивитись трейлер серіалу онлайн:
ВандаВіжн (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: WandaVision
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Метт Шекман
У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 15 січня 2021
Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів.
ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вокер (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Walker, Texas Ranger
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Анна Фріке
У головних ролях: Джаред Падалекі, Ліндсі Морган, Кіген Аллен, Мітч Піледжі, Одетт Еннейбл
Тривалість: - хв.
Коли: з 21 січня 2021
Перезавантаження культового серіалу про Вокера, техаського рейнджера, обіцяє бути епічним. В головній ролі тепер зірка "Надприродного" Джаред Падалекі. Відома історія у новому вигляді.
Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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