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Despacito більше не рекордсмен: дитяча пісня Baby Shark б'є рекорди переглядів на YouTube

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Кліп Baby Shark - фото 1
Кліп Baby Shark / Кадри з відео

Відеокліп на дитячу пісню "Baby Shark" (Маленька акула) став роликом, який має найбільшу кількість переглядів на YouTube. Він набрав вже понад сім мільярдів переглядів.

Пісню "Baby Shark" виконала 10-річна співачка Хоуп Сегойн. Композиція була записана в рамках південнокорейського освітнього проєкт Pinkfong і була опублікована на Тб у 2016 році.

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Відзначається, що трек спочатку став популярним в Південно-Східній Азії, а потім в США і Європі.

Baby Shark випередив попереднього рекордсмена – кліп на пісню Луїса Фонса і Дедді Янкі "Despacito", у якого 7,03 мільярда переглядів. Так, дитячу пісню прослухали уже майже 7,05 мільярда разів.

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Джерело: theguardian
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