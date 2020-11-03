Despacito більше не рекордсмен: дитяча пісня Baby Shark б'є рекорди переглядів на YouTube

Відеокліп на дитячу пісню "Baby Shark" (Маленька акула) став роликом, який має найбільшу кількість переглядів на YouTube. Він набрав вже понад сім мільярдів переглядів.

Пісню "Baby Shark" виконала 10-річна співачка Хоуп Сегойн. Композиція була записана в рамках південнокорейського освітнього проєкт Pinkfong і була опублікована на Тб у 2016 році.

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Відзначається, що трек спочатку став популярним в Південно-Східній Азії, а потім в США і Європі.

Baby Shark випередив попереднього рекордсмена – кліп на пісню Луїса Фонса і Дедді Янкі "Despacito", у якого 7,03 мільярда переглядів. Так, дитячу пісню прослухали уже майже 7,05 мільярда разів.

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