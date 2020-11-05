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alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт

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alyona alyona представила кліп на пісню DANCER - фото 1
alyona alyona представила кліп на пісню DANCER

Українська реперка alyona alyona випустила крутий кліп спільно з французьким електронним продюсером Vladimir Cauchemar. Дивіться відео на пісню "DANCER" на Радіо МАКСИМУМ!

Якщо ви дивилися фільм Веса Андерсона "Готель "Гранд Будапешт", то відео на пісню DANCER вам однозначно сподобається. У ньому alyona alyona знялася спільно з гумористом Олександром Гудковим.

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Для відеокліпу реперка перевтілилася в образ брутальної покоївки. alyona alyona громить усе на своєму шляху, а також добряче знущається зі свого напарника по знімальному майданчику.

Зазначимо, що не даремною була її участь у проєкту "Танці з зірками". У фіналі кліпу DANCER можна побачити, як вона танцює на сцені з Гудковим. Відео вам однозначно сподобається.

Vladimir Cauchemar FT alyona alyona – DANCER: дивіться веселий кліп реперки

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