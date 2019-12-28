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Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram
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До Нового року залишилися лічені години, а це означає, що пора підбивати підсумки. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас особливий, святковий, INSTA'WEEK, у якому зібрали найкращі фото українських зірок за 2019 рік. Насолоджуйтесь разом із нами яскравими світлинами та спогадами!
Беріть з собою величеньку миску "Олів'є", адже цьогоріч українські зірки мали нас чим дивувати. Вмощуйтесь зручніше, бо ми уже починаємо ;)
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Почнімо з Насті Каменських, яка цьогоріч не лише десятки разів оголялась на камеру, а й нарешті вийшла заміж. Фанати зірки уже кілька років підозрювали, що вона крутить роман з репером Потапом, і лише нещодавно всі крапки над "і" були розставлені. Не дивно, що у добірці буде кілька кадрів з розкішного весілля Потапа та Насті. Ще раз гірко молодим! Не варто забувати й про те, що Каменських стала популярною в Латинській Америці. Цьому посприяли її кілька хітів. Зокрема, Peligroso, а також Elefante.
Колега Насті по цеху, Надя Дорофєєва цьогоріч нічого кардинально не змінювала. Вона все ще з Володимиром Дантесом, усе ще є незмінною частиною дуету "Время и Стекло", і все ще зводить з розуму своїх прихильників розкішними образами та приголомшливим виглядом. Красуня багато працювала і мандрувала, про що розповідала своїм фанатам на сторінці. Не забудьте підписатися, аби насолоджуватися щодня порцією невимовної краси ;)
А тепер трішки про найпопулярнішу українську телеведучу – Лесю Нікітюк, котра цьогоріч не лише успішно продовжила працювати над проєктами, завдяки її так полюбили глядачі, а й взялася за своє шоу. І тільки не кажіть, що не бачили жодного випуску Le'маршрутки. Не повіримо! Цьогоріч Леся Іванівна і оголялась, і в кумедні ситуації потрапляла, і не забувала вражати своїм вишуканим смаком під час урочистих заходів!
Ми, звичайно ж, не могли оминути увагою українську поп-діву Тіну Кароль. Надзвичайно популярна співачка цьогоріч інтригувала своїх фанатів ймовірним романом зі співаком Даном Баланом, часто оголялась на камеру, а також випустила кілька справжніх хітів, які наспівують тисячі українців по всьому світу.
А що ж там з головним вовком українського шоубізу? В Олега Винника був надзвичайно насичений і активний 2019 рік. Він не лише був суддею у шалено популярному проєкті Х-фактор, а й пробував свої сили у політиці. Щоправда, він лише підтримував партію Михайла Поплавського. Останній, до слова, не соромився хизуватися тим, що саме Олег Винник допомагає "Аграрній партії України".
Ще один секс-символ вітчизняного шоубізнесу, Влад Яма, тішив своїх прихильників цьогоріч. Він традиційно був одним із суддів улюбленого шоу мільйонів, "Танців з зірками", не соромлячись відверто висловлювати свою думку про ту чи іншу пару. Крім того, він гастролював Україною з іншими мужніми представниками українського шоубізу, хизуючись своїм підкачаним тілом. Ох, дівчатка, тримайтесь!
Якщо ми вже заговорили про Влада Яму, то можна пробігтись і по учасниках "Танців". От, до прикладу, Володимир Остапчук неабияк приголомшив своїх фанатів цьогоріч. Він не лише вражав своєю пластикою та відмінним почуттям ритму, а й справжньою сімейною драмою. Цьогоріч шоумен вирішив розлучитися зі своєю дружиною. Ця новина сколихнула мережу не на жарт. Маємо надію, що це сталося не після того, як він провів весілля Потапа та Насті Каменських.
Було б вельми несправедливо, якби ми оминули увагою й переможницю шоу, Ксенію Мішину. Після шаленого успіху, який актрисі принесла суперечлива роль у драматичному серіалі "Кріпосна", вона взяла участь у "Танцях з зірками". Ксенії з самого початку пророкували місце у фіналі, але не все так просто, адже поруч із нею там мала опинитися гімнастка Анна Різатдінова. Так і сталося. Втім, саме Ксенія Мішина, на думку глядачів, трішки більше заслужувала на заповітний кубок. Не дивно, що саме світлина з ним стала найпопулярнішою цьогоріч на сторінці Мішиної в інстаграмі.
Гурт KAZKA теж неабияк тішив цьогоріч своїх фанатів. По-перше, Саша частенько ділилась відвертими світлинами, за допомогою яких прагнула донести меседж, що потрібно любити себе попри свій зовнішній вигляд. По-друге, наприкінці року ми нарешті дочекалися на повноцінний реліз нового альбому гурту. Насолоджуйтесь НІРВАНОЮ разом із нами!
Нікіта Добринін нарешті позбувся звання "Завидний холостяк", адже поруч із ним тепер переможниця проєкту Дарія Квіткова. Зауважимо, що вперше по завершенню шоу українці змогли спостерігати за продовженням історії стосунків між переможницею і холостяком. Пара, до слова, надзвичайно багато подорожує, а також ділиться відвертими фото та відео.
Було б несправедливо не згадати про Олю Полякову. Вона цьогоріч збирала стадіони, відпочивала в екзотичних країнах, а також знімала нові яскраві кліпи на круті пісні, які вже стали хітами. Не обійшлося й без оголень. Власне, одненька голенька світлина потрапила до її цьогорічного ТОПу!
Наостанок залишимо вам переможницю проєкту "Топ-модель по-українськи". Молода матуся Мальвіна Чукля боролася за перемогу з ще шістнадцятьма дівчатами. Втім, саме її наполегливість та працелюбність допомогла Мальвіні втілити мрію у життя. Насолоджуйтесь її найкращими фото цьогоріч!
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