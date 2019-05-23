Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля Насті Каменських і Потапа. Інформацію про їхній роман публіка обговорює вже багато років. З такої нагоди згадуємо історію знайомства та кохання українських зірок!

Одні з найвідоміших українських артистів працюють разом вже понад 13 років, з часів заснування дуету "Потап і Настя". Спочатку шанувальники підозрювали, що тандем виконавців не тільки сценічний, проте як Настя, так і Потап різко заперечували такі думки.

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Історія знайомства Насті Каменських і Потапа

Зоряна пара познайомилася в 2006 році. Тоді репер виступав сольно і записував спільні треки з різними дівчатами. Як розповідав артист в одному з інтерв'ю, Настю він зустрів випадково. Потапенко одразу побачив в артистці великий потенціал і запропонував створити проект "Потап і Настя".

Міцні горішки від Потап і Насті

Вже після першої спільної пісні, на зло всім забобонам виконавців і всупереч їхньому ставленню один до одного, їх дует став дуже популярним.

Настя Каменських і Потап: від дуету до кохання

Перший спільний трек Без любви став справжнім хітом, чого самі музиканти навіть і не очікували. Їх почали запрошувати на масштабні заходи. Уже в 2007 році парочка перемогла на III Всеросійському конкурсі П'ять зірок і отримала право виконати гімн Олімпіади 2014 року.

Поступово стосунки Насті Каменських і Потапа ставали все теплішими, вони буквально захоплювалися один одним, і не приховували цього. А шанувальники знову стали сподіватися, що Потап і Настя пара. Однак, як згодом зізнавався дует в одному з інтерв'ю для них складніше було домовитися один з одним, ніж писати треки і виступати на публіку.

До 2016 року Потап і Настя активно виступали разом. Вони випустили успішні платівки: Не люби мне мозги, Все пучком, Щит і мяч, пісні з яких неодноразово ставали хітами. Тоді ж вони поїхали у великий всесвітній тур Золотые киты до ювілею створення дуету.

Розлучення Потапа

У грудні 2016 Олексій Потапенко розлучився зі своєю дружиною Іриною Горовою. Більш того, екс-подружжя зізналося, що офіційно вони розлучені з 2014 року. Однак Ірина та Олексій зберегли хороші стосунки і продовжують вести спільний бізнес в рамках MOZGI Entertainment. Разом вони також виховують 10-річного сина Андрія. Зрозуміло, їх розлучення лише підігріло чутки про роман Насті і Потапа.

Екс-дружина Потапа Горова

Ірина поділилася, чому вони так довго приховували цей сумний факт. "Коли воно в такому ще ... коли рана відкрита, яка б вона не була велика чи маленька, коли з'являються треті особи в цьому всьому, правда вони можуть змінити хід подій. Все-таки є речі, які не хочеться читати. Є речі, які не хочеться виносити..."

Після такої шокуючої для фанатів події, на них чекала ще одна новина: вже у 2017 році парочка Потапа і Насті також виступила із заявою про припинення спільної діяльності. Вони почали сольну кар'єру, як ПТП і NK.

Згодом, виступаючи вже сольно, Настя Каменських зізналася, що свій новий трек Обіцяю присвятила коханій людині. Примітно, що в кінці пісні глядачі чують голос Потапа. А в кліпі Настя з'являється у весільній сукні. У свою чергу, Потап написав в Instagram: "Це для мене дуже важлива композиція, з усіх сторін".

Весілля Насті і Потапа

У травні 2019 року в ЗМІ з'явилися гарячі чутки про те, що Потап і Настя планують зіграти весілля 23 травня 2019 року. До останнього пара цього не коментувала, однак сьогодні Потап офіційно підтвердив, що таки одружується з артисткою! Зірки скажуть один одному "так" у заміському ресторані.

Потап і Настя одружилися!

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