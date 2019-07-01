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Олег Винник йде на вибори 2019: яку партію підтримав популярний співак
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Парламентські вибори 2019 року вражають кількістю шоу-бізнесових персоналій, які збираються йти у політику. Про свої амбіції цього разу заявив Олег Винник, який підтримав Аграрну партію. Тепер він і Михайло Поплавський: перший номер у списку, починають тур по Україні.
Відповідна заява з'явилася на сайті політичної сили. Сам же Олег Винник заявив, що йому близька ідеологія партії, тому він вирішив стати її частиною.
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Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди в селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони. Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським, – підкреслив співак.
Наразі Олег Винник і Михайло Поплавський збираються у тур по регіонах України, аби підтримати Аграрну партію. 4 липня у місті Фастів відбудеться перша зустріч з виборцями.
Нагадаємо, що раніше про свої політичні амбіції заявив Іво Бобул. Свої сили співак планує перевірити у партії "Патріот". Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК.
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