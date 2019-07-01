Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Олег Винник йде на вибори 2019: яку партію підтримав популярний співак

  • 199
Олег Винник долучився до Аграрної партії - фото 1
Олег Винник долучився до Аграрної партії

Парламентські вибори 2019 року вражають кількістю шоу-бізнесових персоналій, які збираються йти у політику. Про свої амбіції цього разу заявив Олег Винник, який підтримав Аграрну партію. Тепер він і Михайло Поплавський: перший номер у списку, починають тур по Україні.

Відповідна заява з'явилася на сайті політичної сили. Сам же Олег Винник заявив, що йому близька ідеологія партії, тому він вирішив стати її частиною.

Актуально: Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування

Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди в селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони. Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським, – підкреслив співак.

Наразі Олег Винник і Михайло Поплавський збираються у тур по регіонах України, аби підтримати Аграрну партію. 4 липня у місті Фастів відбудеться перша зустріч з виборцями.

Винник і Поплавський будуть збирати стадіони - фото 337568

Нагадаємо, що раніше про свої політичні амбіції заявив Іво Бобул. Свої сили співак планує перевірити у партії "Патріот". Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК.

До теми: У якому порядку будуть розташовані партії у виборчому бюлетені

Джерело: Аграрна партія
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 549
Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
  • 29 червня, 14:19
  • 280
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • Вчора, 12:20
  • 171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз