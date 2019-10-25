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Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу

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Володимир Остапчук розлучається з дружиною - фото 1
Володимир Остапчук розлучається з дружиною / Instagram

Фаворит Танців з зірками 2019 та відомий український телеведучий Володимир Остапчук вирішив розлучитися з дружиною Оленою Войченко. Відомо, що пара була у шлюбі 12 років та має двох дітей.

Так, у мережі з'явився скріншот з сайту Подільського районного суду, на якому видно, що на розлучення подав саме Володимир, і зробив це три дні тому – 22 жовтня.

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Крім того, Володимир Остапчук та Олена Войченко підтвердили новину про розлучення, але причину називати не стали. Пара вдячна один одному за роки, проведені разом:

Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро кажучи, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно оберігаємо наший особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей.

Володимир Остапчук та Олена Войченко були одружені 12 років. Пара виховує двох дітей – дочку Емілію і сина Евана-Олександра.

Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу - фото 363742

Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу - фото 363743

Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу - фото 363744

Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу - фото 363745

Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу - фото 363746

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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