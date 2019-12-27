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ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
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Ми весь рік стежили за українськими красунями, які неабияк розбурхали мережу відвертими кадрами у 2019-му. Тож представляємо спокусливу добірку сексуальних дівчат, на яких варто підписатися в Instagram. Ти оціниш!
Катерина Слабунова
Ми не змогли не включити цю розкуту українську модель у наш ТОП. Ти обов'язково оціниш апетитні форми красуні. Як сама ж Катя розповідає про себе в мережі, дівчина живе у Києві, виховує двох синів і ростить попу, качає тіло і свої мізки. Крім цього, красуня пише пости, в яких ділиться секретами. Відомо також, що дівчина полюбляє зніматися у жанрі гламур, б'юті, портрет, фешн, стандарт та в білизні. А, судячи з Instagram, брюнетка обожнює фотографуватися без одягу. Зрештою, інформації про спокусливу Катю не так і багато, але ж ми не про це ;) Ділимося з тобою красою, яку тобі обов'язково варто побачити. Насолоджуйся пікантними знімками української моделі та підписуйся в Instagram, щоб не загубити.
Instagram: katy_sla_
Глорія Сол
Глорія Сол – ще один незаперечний факт на користь того, що українки – найкрасивіші дівчата на планеті. Красуня підкорює модельний бізнес, а також знімається у фільмах для дорослих. Попри те, що Глорія народилася в українській столиці, працює зараз дівчина у Берліні, Нью-Йорку та Лондоні. На додачу, дівчина є ще й зіркою Playboy International 2019 року. А на своїй сторінці в Instagram спокуслива модель запевняє, що ти можеш побачити ексклюзивний сексуальний контент. Тож, перевір, чи замикається твоя кімната, адже після початку перегляду кадрів цієї красуні тобі, можливо, захочеться закрити двері.
Instagram: gloria__sol
Юлія Мішура
Знаменита українська спортсменка Юлія Мішура прикувала до себе погляди всього світу після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу. Фанати не можуть знайти собі місця через цю гарячу штучку. Тож цілком заслужено Юля опинилася у сексуальному ТОПі від Радіо МАКСИМУМ! На своїй сторінці в Instagram красуня ділиться зі своїми підписниками спокусливими кадрами апетитних форм. Тримай себе в руках, адже ці сідниці підняли настрій і звели з розуму не одного чоловіка,
Instagram: Yulia Mishura
Ася Міковіч
Спокуслива модель називає себе інфраструктурною музою України, оскільки робить і публікує пікантні фото з благородною метою. Впізнаваною красуня стала цього літа. Дівчина сфотографувалася на тлі Нового моста, де йшов ремонт, опублікувавши фото в соцмережах і пообіцяла стояти на тому ж місці голою, якщо переправу відкриють вчасно. Але, крім того, що Ася підіймає гарячі теми, які описує під спокусливими фотографіями, вона публікує голі фото без будь-якого тексту. Це ще одна вагома причина почати стежити за українською красунею в Instagram.
Instagram: Ася Микович
Катерина Ковальчук
Красуня прикувала до себе увагу українців після того, як їй дісталася головна роль в багатосерійній костюмованій драмі "Кріпосна". Перша серія в Україні вийшла 25 лютого цього року. А шлях акторки на екран почався не будь-де, а в самому Голлівуді. Як розповідала красуня, багато в чому їй допомогла активність в соцмережах. Там вона викладала свої звабливі фото та відео, заводила знайомства, серед яких були й іноземні. І в якийсь момент американський режисер запросив її у свою картину. І у 2015 році вона дебютувала в головній ролі в короткому метрі "Рядовий". Стрічка знімалася студією Tunnell Mill Pictures (США).
Instagram: Katerina Kovalchyk
Ксенія Мішина
Спокуслива Ксенія Мішина не дає спокою багатьом чоловікам України й не тільки. Відома актриса театру та кіно також зіграла одну з головних ролей у популярній костюмованій драмі "Кріпосна". Крім цього, дівчина радувала своїх шанувальників ефектними номерами під час ефірів головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2019. Ну і найголовніше – Ксенія часто ділиться сексуальними знімками, які точно піднімуть тобі настрій.
Instagram: Ксения Мишина
Мар'яна Міхолап
22-річна модель, яка стала новою помічницею народного депутата України Миколи Тищенка. Відомо, що Мар'яна у минулому брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" і ще недавно активно знімалася у фотосесіях для відомих брендів. Але тепер, як йдеться на сайті Верховної Ради, ексмодель працює у нардепа Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі. Крім нових "робочих" знімків, ми знайшли на сторінці красуні в Instagram цікавіші та спокусливіші кадри.
Instagram: Марьяна Михолап
Олександра Ободянська
23-річна модель з Вінниці перемогла у конкурсі від Міністерства цифрової трансформації України та стала обличчям проєкту "Держава в смартфоні". Олександра у 2018 році дівчина вирушила на навчання до Польщі завдяки гранту за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. І, як зазначено на сторінці красуні у Facebook, вона працює у польському модельному агентстві AS Management. За словами моделі, вона покладає великі надії на проєкт.
Instagram: добро пожаловаться
Тетяна Кодзаєва
Українських красунь потрібно знати в обличчя. І 21-річна Тетяна Кодзаєва з Івано-Франківська – не виняток. Красуня стала найвпливовішою фешн-блогеркою у світі за версією Міланського тижня моди. Українка обійшла понад 100 конкуренток з 11 країн. Сторінку в Instagram Тетяна створила ще в 17 років. За 5 років на дівчину підписалися понад 530 тисяч користувачів, і ця кількість лише стрімко зростає. У мережі блогерка публікує яскраві фото, стильні образи і фешн-поради.
Instagram: Tatyana Kodzayeva
Тереза Балашова (СолоХА)
Українська спокуслива артистка СолоХа стала найспортивнішою співачкою України. Свій творчий сценічний образ красуня створила наприкінці 2015-го року, який зробив дівчину ще популярнішою. З того часу СолоХа записала близько 20 пісень, встигнувши лише за кілька років зібрати навколо себе справжню армію шанувальників і фанатів. Крім цього, красуня отримала титул найспортивнішої співачки за версією Книги Рекордів України. І результатами своїх тренувань гаряча зірка не забуває радувати й підписників в Instagram.
Instagram: СолоХа
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