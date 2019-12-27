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ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)

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ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 1

Ми весь рік стежили за українськими красунями, які неабияк розбурхали мережу відвертими кадрами у 2019-му. Тож представляємо спокусливу добірку сексуальних дівчат, на яких варто підписатися в Instagram. Ти оціниш!

Катерина Слабунова

Ми не змогли не включити цю розкуту українську модель у наш ТОП. Ти обов'язково оціниш апетитні форми красуні. Як сама ж Катя розповідає про себе в мережі, дівчина живе у Києві, виховує двох синів і ростить попу, качає тіло і свої мізки. Крім цього, красуня пише пости, в яких ділиться секретами. Відомо також, що дівчина полюбляє зніматися у жанрі гламур, б'юті, портрет, фешн, стандарт та в білизні. А, судячи з Instagram, брюнетка обожнює фотографуватися без одягу. Зрештою, інформації про спокусливу Катю не так і багато, але ж ми не про це ;) Ділимося з тобою красою, яку тобі обов'язково варто побачити. Насолоджуйся пікантними знімками української моделі та підписуйся в Instagram, щоб не загубити.

Instagram: katy_sla_

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376728

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376729

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376730

Глорія Сол

Глорія Сол – ще один незаперечний факт на користь того, що українки – найкрасивіші дівчата на планеті. Красуня підкорює модельний бізнес, а також знімається у фільмах для дорослих. Попри те, що Глорія народилася в українській столиці, працює зараз дівчина у Берліні, Нью-Йорку та Лондоні. На додачу, дівчина є ще й зіркою Playboy International 2019 року. А на своїй сторінці в Instagram спокуслива модель запевняє, що ти можеш побачити ексклюзивний сексуальний контент. Тож, перевір, чи замикається твоя кімната, адже після початку перегляду кадрів цієї красуні тобі, можливо, захочеться закрити двері.

Instagram: gloria__sol​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376731

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376733

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376732

Юлія Мішура

Знаменита українська спортсменка Юлія Мішура прикувала до себе погляди всього світу після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу. Фанати не можуть знайти собі місця через цю гарячу штучку. Тож цілком заслужено Юля опинилася у сексуальному ТОПі від Радіо МАКСИМУМ! На своїй сторінці в Instagram красуня ділиться зі своїми підписниками спокусливими кадрами апетитних форм. Тримай себе в руках, адже ці сідниці підняли настрій і звели з розуму не одного чоловіка,

Instagram: Yulia Mishura​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376737

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376736

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376735

Ася Міковіч

Спокуслива модель називає себе інфраструктурною музою України, оскільки робить і публікує пікантні фото з благородною метою. Впізнаваною красуня стала цього літа. Дівчина сфотографувалася на тлі Нового моста, де йшов ремонт, опублікувавши фото в соцмережах і пообіцяла стояти на тому ж місці голою, якщо переправу відкриють вчасно. Але, крім того, що Ася підіймає гарячі теми, які описує під спокусливими фотографіями, вона публікує голі фото без будь-якого тексту. Це ще одна вагома причина почати стежити за українською красунею в Instagram.

Instagram: Ася Микович

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376744

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376742

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376743

Катерина Ковальчук

Красуня прикувала до себе увагу українців після того, як їй дісталася головна роль в багатосерійній костюмованій драмі "Кріпосна". Перша серія в Україні вийшла 25 лютого цього року. А шлях акторки на екран почався не будь-де, а в самому Голлівуді. Як розповідала красуня, багато в чому їй допомогла активність в соцмережах. Там вона викладала свої звабливі фото та відео, заводила знайомства, серед яких були й іноземні. І в якийсь момент американський режисер запросив її у свою картину. І у 2015 році вона дебютувала в головній ролі в короткому метрі "Рядовий". Стрічка знімалася студією Tunnell Mill Pictures (США).

Instagram: Katerina Kovalchyk​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376753

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376755

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376754

Ксенія Мішина

Спокуслива Ксенія Мішина не дає спокою багатьом чоловікам України й не тільки. Відома актриса театру та кіно також зіграла одну з головних ролей у популярній костюмованій драмі "Кріпосна". Крім цього, дівчина радувала своїх шанувальників ефектними номерами під час ефірів головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2019. Ну і найголовніше – Ксенія часто ділиться сексуальними знімками, які точно піднімуть тобі настрій.

Instagram: Ксения Мишина​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376760

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376759

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376758

Мар'яна Міхолап

22-річна модель, яка стала новою помічницею народного депутата України Миколи Тищенка. Відомо, що Мар'яна у минулому брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" і ще недавно активно знімалася у фотосесіях для відомих брендів. Але тепер, як йдеться на сайті Верховної Ради, ексмодель працює у нардепа Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі. Крім нових "робочих" знімків, ми знайшли на сторінці красуні в Instagram цікавіші та спокусливіші кадри.

Instagram: Марьяна Михолап​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376766

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376765

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376764

Олександра Ободянська

23-річна модель з Вінниці перемогла у конкурсі від Міністерства цифрової трансформації України та стала обличчям проєкту "Держава в смартфоні". Олександра у 2018 році дівчина вирушила на навчання до Польщі завдяки гранту за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. І, як зазначено на сторінці красуні у Facebook, вона працює у польському модельному агентстві AS Management. За словами моделі, вона покладає великі надії на проєкт.

Instagram: добро пожаловаться​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376770

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376769

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376768

Тетяна Кодзаєва

Українських красунь потрібно знати в обличчя. І 21-річна Тетяна Кодзаєва з Івано-Франківська – не виняток. Красуня стала найвпливовішою фешн-блогеркою у світі за версією Міланського тижня моди. Українка обійшла понад 100 конкуренток з 11 країн. Сторінку в Instagram Тетяна створила ще в 17 років. За 5 років на дівчину підписалися понад 530 тисяч користувачів, і ця кількість лише стрімко зростає. У мережі блогерка публікує яскраві фото, стильні образи і фешн-поради.

Instagram: Tatyana Kodzayeva​

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376773

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376772
ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376771

Тереза ​​Балашова (СолоХА)

Українська спокуслива артистка СолоХа стала найспортивнішою співачкою України. Свій творчий сценічний образ красуня створила наприкінці 2015-го року, який зробив дівчину ще популярнішою. З того часу СолоХа записала близько 20 пісень, встигнувши лише за кілька років зібрати навколо себе справжню армію шанувальників і фанатів. Крім цього, красуня отримала титул найспортивнішої співачки за версією Книги Рекордів України. І результатами своїх тренувань гаряча зірка не забуває радувати й підписників в Instagram.

Instagram: СолоХа

ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376779
ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376777
ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+) - фото 376778

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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